Εντάχθηκε στη Nvidia έχοντας σχεδόν 25 χρόνια εμπειρίας σε οικονομικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η Κολέτ Κρες αναλαμβάνει προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Nvidia, διαδεχόμενη τον Τζένσεν Χουάνγκ, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στην ηγεσία ενός από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως.

Η Κρες, η οποία βρίσκεται στη θέση της οικονομικής διευθύντριας (CFO) της Nvidia από το 2013, διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας. Η πορεία της συνδέεται με την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Nvidia, η οποία από έσοδα 4,13 δισ. δολαρίων κατά το οικονομικό έτος που ανέλαβε καθήκοντα, έφτασε τα 215,9 δισ. δολάρια για το οικονομικό έτος 2026.

Η πορεία της στη Nvidia

Εντάχθηκε στη Nvidia τον Σεπτέμβριο του 2013 ως εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια. Από τότε παραμένει επικεφαλής των οικονομικών της εταιρείας, συμμετέχοντας μαζί με τον Τζένσεν Χουάνγκ στις τηλεδιασκέψεις για την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Nvidia εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της παγκόσμιας τεχνολογικής αγοράς, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη επεξεργαστών για την τεχνητή νοημοσύνη, τα υπερυπολογιστικά συστήματα και τα κέντρα δεδομένων τονίζει το reuters.com.

Η επαγγελματική διαδρομή πριν από τη Nvidia

Πριν από την ένταξή της στη Nvidia, η Κρες εργάστηκε για οκτώ χρόνια στην Texas Instruments, αναλαμβάνοντας θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από το 1997 έως το 2010 εργάστηκε στη Microsoft, όπου το 2006 ανέλαβε οικονομική διευθύντρια του τομέα Server and Tools. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονταν η οικονομική στρατηγική, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης επιχειρηματικής μονάδας. Το 2010 μετακινήθηκε στη Cisco, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ανώτερης αντιπροέδρου και οικονομικής διευθύντριας στον οργανισμό Business Technology and Operations Finance. Το 2013 αποχώρησε για να ενταχθεί στη Nvidia.

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Οι σπουδές και η εμπειρία της

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, όπου σπούδασε χρηματοοικονομικά, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) από το Southern Methodist University. Όταν εντάχθηκε στη Nvidia, είχε ήδη σχεδόν 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο Fortune το 2024, η Nvidia ήταν η μικρότερη εταιρεία στην οποία είχε εργαστεί μέχρι τότε.

Οι αποδοχές και η περιουσία της

Σύμφωνα με τα εταιρικά έγγραφα της Nvidia, τα στελέχη της εταιρείας δεν διαθέτουν ατομικές συμφωνίες εργασίας, αποζημίωσης αποχώρησης ή ειδικές συμφωνίες σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου της επιχείρησης.

Οι αποδοχές της Κρες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μετοχικές μονάδες περιορισμένης κατοχύρωσης (restricted stock units). Τον Μάρτιο του 2026 έλαβε νέα μετοχική επιβράβευση, η οποία κατοχυρώνεται σταδιακά σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes για το 2026, κατατάσσεται στην 32η θέση μεταξύ των πλουσιότερων αυτοδημιούργητων γυναικών στις ΗΠΑ.

Το μήνυμά της στους εργαζομένους: «Πιστεύω βαθιά σε αυτή την εταιρεία και στο μέλλον της»

«Αγαπητοί εργαζόμενοι της Nvidia,

Πιστεύω βαθιά σε αυτή την εταιρεία και στο μέλλον της. Πάνω απ’ όλα, πιστεύω στον καθένα από εσάς, στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, καθώς και στον ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζουμε καθημερινά στην παγκόσμια οικονομία.

Το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική ομάδα και εγώ αναγνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος και θέλω να γνωρίζετε πόσο ευγνώμονες είμαστε για την ανθεκτικότητα, τον επαγγελματισμό και τη συνεχή αφοσίωσή σας. Σας ευχαριστώ.

Αυτή η εταιρεία έχει επιτύχει τόσα πολλά χάρη στη δουλειά που προσφέρετε όλοι σας καθημερινά. Είστε η μεγαλύτερη δύναμή μας. Θα ακούσετε περισσότερα από τη διοίκηση τις επόμενες ημέρες σχετικά με το κοινό μας μέλλον και θα πραγματοποιήσουμε εταιρική συνάντηση στις 18 Νοεμβρίου, στις 9 π.μ.

Διαδραματίζουμε ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας που τροφοδοτεί την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και έχουμε σημαντικό έργο μπροστά μας. Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, όλοι μαζί, με την ίδια αποφασιστικότητα και αφοσίωση που ανέκαθεν χαρακτήριζαν αυτή την εταιρεία.

Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε.

Kολέτ»

«Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας», λέει ο νέος πρόεδρος της Nvidia

«Αγαπητοί υπάλληλοι της NVIDIA,

Σας γράφω για να σας μοιραστώ μια σημαντική ενημέρωση. Ο Jensen παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε από την Οικονομική Διευθύντρια Colette Kress να υπηρετήσει ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, ενώ διεξάγει αναζήτηση μόνιμου διαδόχου, εξετάζοντας τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους. Θα υπηρετήσω ως η πρώτη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως CFO για πάνω από 13 χρόνια, η Colette υπήρξε βασικός αρχιτέκτονας της στρατηγικής ανάπτυξης και κεφαλαίου της NVIDIA. Διαθέτει βαθιά κατανόηση αυτής της επιχείρησης και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Colette ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους μετόχους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και σε όλους εσάς.

Η συνεισφορά του Jensen στην NVIDIA είναι βαθιά. Η NVIDIA είναι μια από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο. Πρωτοπορήσαμε στην επιταχυνόμενη πληροφορική, ορίσαμε τη σύγχρονη GPU και κατασκευάσαμε την πλατφόρμα που τροφοδοτούσε την τεχνητή νοημοσύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη το καθήκον μας ως διαχειριστές αυτής της σπουδαίας εταιρείας.

Η δύναμη αυτής της εταιρείας έγκειται στους υπαλλήλους μας, στην ηγετική μας ομάδα, στην τεχνική μας δύναμη και στο οικοσύστημα των συνεργατών μας. Είμαι βέβαιος ότι υπό την ηγεσία της Colette, με την πλήρη υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας και να ηγούμαστε του κλάδου. Σας ευχαριστούμε για την προσήλωσή σας, τον επαγγελματισμό σας και τη δέσμευσή σας στην NVIDIA.

Χάρβεϊ Τζόουνς

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της NVIDIA