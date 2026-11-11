Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε εφαρμογή όλο το 24ωρο στο ρεύμα προς Πειραιά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στη λεωφόρο Κηφισού από την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ως και τις 18 Μαΐου του 2027 στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα είναι σε εφαρμογή όλο το 24ωρο και αφορά σε αποκλεισμό της λωρίδας εξόδου (πριν την ράμπα καθόδου προς την οδό Κωστή Παλαμά) της λεωφόρου Κηφισού και της αριστερότερης λωρίδας στον δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Κατά την διακοπή, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται, ως εξής:

- Στην κατεύθυνση προς Πειραιά: μέσω των υπολοίπων 3 λωρίδων κυκλοφορίας.

- Στην κατεύθυνση προς οδό Κωστή Παλαμά: ράμπα εξόδου (προς οδό Βρυούλων) – δεξιά και εν συνεχεία αριστερά Λάμπρου Κατσώνη – Κωστή Παλαμά.