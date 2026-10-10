Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο τμήμα «Αμπελόκηποι - Χαλάνδρι», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, από την Κυριακή 11 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Πανόρμου», «Κατεχάκη», «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή» θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι - Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:12,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 21:42

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 21:44

από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 21:47

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 21:48

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 21:50

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 21:52

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:33

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:35

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:36

από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:38

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:40

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:42

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

-Τελευταίοι συρμοί:

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Χαλάνδρι και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Χαλάνδρι.

Αναλυτικά:

-Αναχωρήσεις από Χαλάνδρι προς Αεροδρόμιο στις 22:20, 22:56 και 23:32 από Αεροδρόμιο προς Χαλάνδρι στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Αμπελόκηποι με τον σταθμό Χαλάνδρι. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

-Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι:

«ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού Πανόρμου μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου), «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Χαλάνδρι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινό τέρμα αποβίβασης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και συγκεκριμένα περίπου 20 μέτρα πριν το φανάρι).