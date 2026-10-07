Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ και κλειστοί δρόμοι σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής

Μεγάλες προσδοκίες έχουν δημιουργηθεί στην Αθήνα από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο για τα εξοπλιστικά, αλλά και για τον κάθετο διάδρομο.

Το πρόγραμμα επαφών του κ.Ρούμπιο ξεκινά το πρωί από το υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση και θα προβεί σε κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά τις δηλώσεις Γεραπετρίτη – Ρούμπιο θα ξεκινήσει ο 6ος γύρος Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, στον οποίο θα τεθούν τα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, ενώ μεταξύ άλλων θα υπογραφεί, παρουσία και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντας.

Οι επαφές Ρούμπιο στην Αθήνα θα ολοκληρωθούν με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, στις επτά το βράδυ. Προηγουμένως ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα μιλήσει στην Πνύκα, κάτι που ζήτησε ο ίδιος.

Μετά το ταξίδι του στην Ισλανδία, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφτασε στην Ελλάδα στις 21:30, όπου τον υποδέχθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ οδηγήθηκε στο ξενοδοχείο όπου και θα διαμείνει κατά την παρουσία του στην Αθήνα, με μία πομπή 32 οχημάτων να τον ακολουθεί.

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Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ και κλειστοί δρόμοι σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Την ίδια ώρα, όπως τονίζουν ανώτατοι αξιωματικοί, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου, λόγω του Νοσοκομείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πολύωρο κλείσιμο σταθμών του Μετρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ειδικά λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.

Ωστόσο, εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, σταθμοί στο κέντρο μπορούν να κλείνουν προσωρινά με εντολή της Αστυνομίας, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού.

Παράλληλα, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων, οι οποίες επηρεάζουν μεταξύ άλλων σταθμούς στο κέντρο.

Αλλαγές και καθυστερήσεις θεωρούνται πιθανές και στις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να οδηγούν σε εκτροπές των δρομολογίων.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς αλλαγές μπορούν να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Από το απόγευμα της Τρίτης 6-10-2026 έως και το πρωί της Πέμπτης 8-10-2026, η ΕΛ.ΑΣ. θέτει την πόλη σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Τα μέτρα ασφαλείας και οι περιορισμοί θα κορυφωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές οχημάτων θα πραγματοποιηθούν γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, καθώς και σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

Οδός Πανεπιστημίου

Οδός Σταδίου

Οι απαγορεύσεις θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των μετακινήσεων.

Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, η Αστυνομία απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες:

Αποφυγή Ι.Χ.: Να αποφευχθεί πλήρως η χρήση οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.

Χρήση ΜΜΜ: Να προτιμηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τις απαραίτητες μετακινήσεις.

Υποδείξεις Τροχονομίας: Όσοι κινηθούν στην περιοχή παρακαλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων, διευκολύνοντας την κυκλοφορία.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Παράλληλα, «απαγορευτικό» στις δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις και τις μηχανοκίνητες πορείες επιβάλλει η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμιο.

Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου και θα ισχύσει για την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το μέτρο κρίθηκε επιβεβλημένο, καθώς εκτιμάται ότι τυχόν διαδηλώσεις εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, με πιθανότητα διάπραξης σοβαρών αδικημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας, ενώ απειλείται και η εύρυθμη κοινωνικοοικονομική ζωή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.