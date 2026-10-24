Στο σημείο οι Αρχές.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 24/10 στις Αρχές για την ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου στα Εξάρχεια. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους και να διαπιστώσει εάν το αντικείμενο αποτελεί κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε:

-Στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου.

-Στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.