Διπλή κοινή εμφάνιση Αντώνη Σαμαρά- Κώστα Καραμανλή.

Στην μεγάλη εικόνα η κυβέρνηση αντέχει δημοσκοπικά. Όχι με γνώμονα την «κόπωση» αλλά την «σύγκριση» όπως είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης. Παραδοχή που λέει πολλά...

Παρά τα σκάνδαλα τα λάθη τα φάουλ και την δυσφορία πολλών ψηφοφόρων της Ν.Δ. -ελλείψει αντίπαλου δέους και εν μέσω πολλαπλών κρίσεων- η κυβέρνηση παραμένει όρθια. Τραυματισμένη λαβωμένη κουρασμένη αλλά όρθια.

Η «σύγκριση» το ατού της κυβέρνησης

Αυτό μοιάζει να είναι και το μόνο «χαρτί» που μπορεί να κραδαίνει η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές. Γνωρίζοντας ότι η δημοσκοπική επίδοση του 28%-30% για τη Ν.Δ. απέχει πολύ από την αυτοδυναμία.

...Και εν γνώσει της ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί και την ίδια την κυβέρνηση και τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους να... βράζει στο ζουμί τους.

Κρυφός θυμός και εσωκομματικό... κρυφτό μέχρι τις κάλπες

Διότι όλος ο κρυφός θυμός των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων κάποτε κάπου θα ξεσπάσει. Και όλη η νευρικότητα που υπάρχει πλέον εντός της κυβέρνησης, της «γαλάζιας» ΚΟ και με ανοιχτό τον εμφύλιο Μητσοτάκη- Σαμαρά κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει..

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Και το χειρότερο είναι ότι μέχρι και τις εκλογές το εσωκομματικό κρυφτό θα συνεχίζεται. Όπως και οι παρασκηνιακές ..δελφινομαχίες. Χωρίς εκτόνωση. Διότι κανείς δεν πρόκειται – πλην Σαμαρά που βρίσκεται πλέον εκτός Ν.Δ. – να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια της κυβέρνησης. Ακόμη και αν το θέλει.

Ο κίνδυνος των «διαγραφών» εντείνει την νευρικότητα

Έτσι οι εμφυλιοπολεμικές εικόνες με τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή να κάνουν κοινές εμφανίσεις αλλά να λείπουν από τα γενέθλια της Ν.Δ. ή η δημόσια κριτική βουλευτών της Ν.Δ. εναντίον της κυβέρνησης θα συνεχίζονται.

Την αυθόρμητη ατάκα του βουλευτή Δ. Αττικής Δ. Καλογερόπουλου «την ήπιαμε» με αφορμή την Κύρωση του παράνομου Τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βεγγάζη, το Μαξίμου αναγκάστηκε να την... καταπιεί.

Όπως και το «ήταν πολιτική ήττα» του έτερου βουλευτή και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων Δ. Καιρίδη.

Χωρίς κανείς να μπορεί να φρενάρει κανέναν...

Αφού η όποια διαγραφή σε προεκλογική περίοδο θα έθετε σε κίνδυνο την κυβερνητική συνοχή. Και η όποια «σιωπή» από την πλευρά δυσαρεστημένων βουλευτών θα έθετε σε κίνδυνο της επανεκλογή τους.

Διπλή κοινή εμφάνιση Αντώνη Σαμαρά - Κώστα Καραμανλή

Έτσι μέσα σε τέσσερις ημέρες Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής θα ποζάρουν δύο φορές δίπλα - δίπλα. Μία φορά στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου συνέπεσαν την Πέμπτη. Με τη φωτογραφία να εμπλουτίζεται και από την παρουσία του έτερου πρώην Προέδρου της Ν.Δ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Και μία δεύτερη φορά την Κυριακή στην εκδήλωση απόστρατων αξιωματικών στην οποία θα μιλήσει ο Κ. Καραμανλής και θα δώσει το παρών ο Αντώνης Σαμαράς.

Φαινομενικά θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού όλοι οι πρώην Αρχηγοί της Ν.Δ. συμπίπτει να είναι καλεσμένοι στις ίδιες εκδηλώσεις.

Είτε ως πρώην πρωθυπουργοί είτε με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή σε εκδήλωση για την Ευρώπη. Ουσιαστικά , όμως, το contrast με την συμπωματική απουσία τους από στα 52α γενέθλια της Ν.Δ. στο Γκάζι, είναι ηχηρή.

Τι θα πει ο Κ. Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο

Ο Κ. Καραμανλής στην ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews θα καταφερθεί εναντίον όλων όσοι παροτρύνουν την Ελλάδα να λύσει όπως – όπως τη διαφορά της με την Τουρκία. Ενώ αναμένεται να αναφερθεί και στην πρόσφατη Κύρωση του Τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης. Χωρίς, ωστόσο , να διατυπωθούν αιχμές εναντίον της κυβέρνησης. Είτε έτσι είτε αλλιώς η ουσία όμως δεν αλλάζει. Η αποστασιοποίηση του Κ. Καραμανλή από την σημερινή κυβέρνηση είναι γεγονός.

Φιλοδοξία του Μαξίμου η ουδετερότητα Καραμανλή

Με το Μαξίμου πλέον να περιορίζει την φιλοδοξία του στο να παραμείνει «ουδέτερος» ο Κ. Καραμανλής μέχρι τις εκλογές. Ακόμη και αν δεν κάνει δήλωση στήριξης προς τη Ν.Δ.

Εξάλλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης εκφράζει συχνά πυκνά τον μύχιο πόθο της κυβέρνησης. «Ο Κ. Καραμανλής έχει διατυπώσει κατά καιρούς ανησυχίες ενστάσεις όμως δεν φαίνεται να θέλει να πληγώσει την παράταξη. Δεν το έχει κάνει ποτέ» είπε πρόσφατα θέτοντας χαμηλά τον πήχη μιας συμφιλίωσης που όλοι γνωρίζουν ότι δύσκολα θα επιτευχθεί.