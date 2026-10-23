«Το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας το έχουμε ήδη σφραγίσει, τηρώντας τη συμφωνία αλήθειας που κάναμε μαζί σας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και συνέχισης της κυβερνητικής πορείας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στα Βριλήσσια. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων και στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις μεγάλες κρίσεις και να διασφαλίσει τη σταθερότητα της χώρας. Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, έκανε λόγο για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης, ενώ συνέδεσε την αυτοδυναμία με τη δυνατότητα συνέχισης του κυβερνητικού έργου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός στράφηκε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ προσπαθούσε να πείσει ότι παρέδωσε καλύτερη Ελλάδα το 2019, με ανεργία και νησιά που «βούλιαζαν» από τις μεταναστευτικές ροές.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στον προϋπολογισμό, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στα λάθη της κυβέρνησης και στις δεσμεύσεις που, όπως είπε, έχουν τηρηθεί, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι την ώρα της κρίσης από τους πολίτες.

Στη συγκέντρωση στα βρέθηκαν επίσης μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέα Δημοκρατία, Δημήτρης Καιρίδης, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

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Αναλυτικά η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη που μπορεί να κρατήσει τη χώρα σε τροχιά προόδου»

Η σημερινή σας παρουσία στέλνει ένα σαφές μήνυμα: μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη που μπορεί να κρατήσει τη χώρα σε τροχιά προόδου και να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Και εδώ, στα Βριλήσσια, η πόλη αλλάζει όψη. Τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά μας.

Πρέπει, όμως, να αναλογιστούμε πόσο δύσκολη είναι η παγκόσμια κατάσταση που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Τα τελευταία επτάμισι χρόνια δεν ήταν καθόλου ανέφελα. Πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση και οι δυσκολίες μεγαλώνουν. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ύπαρξη ενός σταθερού χεριού στο πηδάλιο της χώρας αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο χειμώνα, με την εισαγόμενη ακρίβεια να πλήττει κάθε χώρα του πλανήτη. Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς βάλαμε σε τάξη τα δημόσια οικονομικά και δεν υποσχεθήκαμε περισσότερα από όσα μπορούμε να προσφέρουμε.

Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε μέτρα για να ανακουφίσουμε, όσο περισσότερο μπορούμε, τα ελληνικά νοικοκυριά.

Σε άλλες χώρες, οι προϋπολογισμοί προβλέπουν λιτότητα, περικοπές παροχών και αυξήσεις φόρων. Εμείς μπορούμε σήμερα να συζητάμε έναν προϋπολογισμό που περιλαμβάνει έμπρακτα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, πάντοτε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.

Δεν πρόκειται να υποκύψουμε στον πειρασμό μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου και να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε.

Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε να μας πείσει ότι το 2019 παρέδωσε μια καλύτερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα με υψηλή ανεργία και νησιά που ασφυκτιούσαν από τις μεταναστευτικές ροές.

Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να επιστρέψουμε;

Ναι, θα περάσουμε δυσκολίες. Μπορούμε, όμως, να χαράσσουμε μια σταθερή πορεία και να προχωράμε μπροστά. Σήμερα υπάρχουν νέοι άνθρωποι που μας λένε ότι έφυγαν από την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, αλλά τώρα θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Σκεφτείτε πόσο δυσκολότερη θα ήταν η διαχείριση των κρίσεων εάν έπρεπε κάθε φορά να καταφεύγουμε σε διαπραγματεύσεις με άλλα κόμματα, σε συμβιβασμούς και σε εκπτώσεις.

Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες κρίσεις και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Και, δυστυχώς, από αυτή τη συζήτηση τα υπόλοιπα κόμματα απουσιάζουν.

Χθες, η κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Ακούσαμε τους γονείς και τις οικογένειες και καταλάβαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται να νομοθετήσουμε για ένα ζήτημα που θεωρούμε αυτονόητο και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες: δεν θα βγάζετε χρήματα στις πλάτες των παιδιών μας.

Κι όμως, το μένος εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν τόσο μεγάλο, ώστε δεν κατέστη δυνατή η εθνική συνεννόηση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, που αφορά το καλό των παιδιών μας.

Γι' αυτό και η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος.

Η εμπειρία στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων έχει μεγάλη αξία. Η πρώτη υποχρέωση κάθε πρωθυπουργού είναι να κρατά τη χώρα ασφαλή.

Τίποτα από όσα έχουμε πετύχει δεν ήταν αυτονόητο. Χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και σε αυτόν τον δρόμο θα επιμείνουμε.

Πριν από λίγες ημέρες είδαμε μεγάλες διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με βία και ταραχές. Κάποιοι πίστευαν ότι θα βλέπαμε αντίστοιχες εικόνες και στην Ελλάδα.

Αντί γι' αυτό, είδαμε μαθητές και φοιτητές να διαδηλώνουν ειρηνικά και να εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Δεν επιστρέψαμε στις εικόνες της περιόδου 2012-2015, γιατί η χώρα προχώρησε και η κοινωνία ωρίμασε.

Το συμβόλαιο που υπογράφουμε με τους πολίτες είναι να μην επιστρέψουμε ποτέ σε εκείνες τις εποχές. Κάποιοι έχουν πει ότι η Αριστερά διεκδικεί πολιτικό ρόλο μόνο μέσα από τις αναταραχές. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα που προχωρά με σταθερότητα και προοπτική.

Η κυβέρνηση δεν σταματά τη δουλειά της. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης από τους πολίτες, θέλω να μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να μου πείτε τι κάναμε από όσα σας υποσχεθήκαμε.

Το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας το έχουμε ήδη σφραγίσει, τηρώντας τη συμφωνία αλήθειας που κάναμε μαζί σας.

Όπου κάναμε λάθη, σας κοιτάξαμε στα μάτια και αναγνωρίσαμε ότι δεν τα καταφέραμε όπως έπρεπε, όπως συνέβη με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Και εσείς εύλογα μας ρωτήσατε: θα ελέγξετε τους μικρούς, αλλά τι θα γίνει με τους μεγάλους;

Η απάντηση είναι ότι μας ενδιαφέρουν και τα μεγάλα ψάρια. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα ποσά που εντοπίζονται αποδεικνύουν ότι η προσπάθεια συνεχίζεται.

Στα νέα παιδιά θέλω να μιλήσω με ειλικρίνεια. Μάγος δεν είμαι και θαύματα δεν μπορώ να κάνω. Έχω, όμως, την ίδια όρεξη και την ίδια διάθεση να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε τη χώρα μπροστά.

Αυτό που ζητώ είναι να κριθούμε για το έργο μας, για όσα υποσχεθήκαμε και για όσα καταφέραμε να υλοποιήσουμε.

Θέλουμε μια Ελλάδα που θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους της, που θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους έφυγαν στα χρόνια της κρίσης να επιστρέψουν και που θα εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Αυτή είναι η πορεία στην οποία θα επιμείνουμε. Με σταθερότητα, ευθύνη και δουλειά, για να κρατήσουμε τη χώρα σε τροχιά προόδου.