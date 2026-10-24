Μπορεί να πετάτε τη φλούδα της μπανάνας πριν την καταναλώσετε, όμως, έχετε σκεφτεί ποτέ να την πλύνετε; Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί;

Η μπανάνα αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και συνηθισμένα φρούτα, που μπορείτε να καταναλώσετε με ευκολία κατά τη διάρκεια της ημέρας λαμβάνοντας από αυτήν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που περιέχει.

Το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της και η πρακτική «συσκευασία» στην οποία φτάνει σε εσάς, μέσα στη φλούδα της, την καθιστά ένα σνακ που δεν χρειάζεται προετοιμασία πριν από την κατανάλωση.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το eatingwell.com, μία μεσαίου μεγέθους μπανάνα μπορεί να περιέχει μέχρι και 3 γραμμάρια φυτικών ινών και 420 mg καλίου.

Το ερώτημα ωστόσο, που προκύπτει, σχετίζετε με το αν εσείς πλένετε το συγκεκριμένο φρούτο αφού το ξεφλουδίσετε και πριν το καταναλώσετε.

Οι μπανάνες πριν φτάσουν στον πάγκο της κουζίνας σας διανύουν μία μεγάλη διαδρομή κατά την οποία περνούν από πολλά στάδια. Από τη συγκομιδή της και τη συσκευασία τη, μέχρι την μεταφορά της και την τοποθέτησή της στα ράφια, αλλάζουν χέρια και περιβάλλοντα.

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Οι ειδικοί λοιπόν, ισχυρίζονται ότι πριν καταναλώσετε την μπανάνα θα πρέπει να την πλύνετε.

Γιατί πρέπει να πλένετε τις μπανάνες;

Παρά το γεγονός ότι το εσωτερικό της μπανάνας προστατεύεται λόγω της παχιά κίτρινης φλούδας, δεν αποκλείεται η μεταφορά μικροβίων και βακτηρίων στο εσωτερικό της κατά το ξεφλούδισμα.

Τα δάκτυλά μας, που συχνά γίνονται εστία μικροβίων, ακουμπούν την εξωτερική επιφάνεια του φρούτου και στη συνέχεια τη σάρκα της μπανάνας, μεταφέροντας ενδεχομένως ανεπιθύμητους μιρκοοργανισμούς.

Αντίστοιχα, αν επιλέγετε να κόβετε την μπανάνα με μαχαίρι χωρίς να έχετε πλύνει προηγουμένως τη φλούδα, υπάρχει πιθανότητα να μεταφέρετε μικρόβια στο εσωτερικό της κατά την κοπή.

Παράλληλα, η φλούδα της μπανάνα, μπορεί να συγκρατεί υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το eatingwell.com, μία μελέτη για ένα μυκητοκτόνο που χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες μπανάνας, έδειξε ότι το 65 – 97% των υπολειμμάτων του παραμένει στη φλούδα του φρούτου, με τον κίνδυνο από την κατανάλωση του φρούτου να αξιολογείται χαμηλός.

Πώς να πλύνετε σωστά μία μπανάνα

Οι ειδικοί συνιστούν να ακολουθείτε μία απλή διαδικασία που εξασφαλίζει την υγεία τη δικιά σας και των γύρω σας.

Ξεκινήστε με το να πλύνετε αρχικά τα χέρια σας, στη συνέχεια ξεπλύνετε την μπανάνα, κρατώντας την κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε απαλά τη φλούδα για να απομακρύνετε ρύπους και μικρόβια. Με μία καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας σκουπίστε την απαλά.

Καλό θα ήταν να αποφύγετε το υγρό πιάτων και σκευάσματα που αποσκοπούν στον ειδικό καθαρισμό των φρούτων και των λαχανικών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, το απλό τρεχούμενο νερό είναι αρκετό.

Η ίδια πρακτική πρέπει να ακολουθείται και σε άλλα φρούτα των οποίων η φλούδα δεν καταναλώνετε. Ανάμεσά τους το καρπούζι, το πεπόνι, το αβοκάντο και το μάνγκο.

Ακόμη και αν δεν τρώτε τη φλούδα από ένα φρούτο, αξίζει να πλένετε την μπανάνα πριν την ξεφλουδίστε. Είναι μία απλή συνήθεια που όμως μπορεί να αποδειχθεί ασφαλέστερη επιλογή.