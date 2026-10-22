Το λαχανικό που ξεχωρίζει για τη διατροφική του αξία και συμβάλλουν στην ρύθμιση της χοληστερίνης στον οργανισμό.

Η ισορροπημένη διατροφή και η σωματική άσκηση είναι δύο από τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα της χοληστερίνης στον οργανισμό, αλλά και την καρδιακή υγεία.

Ορισμένες τροφές ενδείκνυνται για τη διατήρηση μίας υγιεινής διατροφής, ενώ άλλες είναι καλό να αποφεύγονται, ιδιαίτερα όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα.

Παράλληλα, κάθε εποχή έχει τα δικά της φρούτα και λαχανικά, με ορισμένα από αυτά να ξεχωρίζουν για τις ευεργετικές τους ιδιότητες.

Το φθινόπωρο, έχει την τιμητική της η γλυκοπατάτα, καθώς σύμφωνα με τον καρδιολόγο Rohit Vuppuluri και το eatingwell.com, διαθέτει σημαντικά στοιχεία που ενισχύουν τον ανθρώπινο οργανισμό.

Γιατί οι γλυκοπατάτες κάνουν καλό στη χοληστερίνη;

Οι γλυκοπατάτες είναι ένα από τα λιγότερο διαδεδομένα λαχανικά, που ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται όλο και περισσότερο μέσα από συνταγές.

Υπάρχουν όμως, τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίου οι γλυκοπατάτες αξίζουν μία θέση στο διατροφολόγιό σας.

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1. Είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες. Μία μεγάλη γλυκοπατάτα, όπως αναφέρεται και στο eatingwell.com, περιέχει περίπου 6 γραμμάρια φυτικών ινών. Οι διαλυτές φυτικές ίνες συγκρατούν τα χολικά οξέα στο πεπτικό σύστημα και βοηθούν στην απομάκρυνσή τους. έτσι, το ήπαρ χρησιμοποιεί χοληστερίνη για την παραγωγή νέας χολής, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στη σταδιακή μείωση της LDL, γνωστή και ως «κακή» χοληστερίνη.

2. Είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά συστατικά που προστατεύουν την καρδιά. Οι πορτοκαλί γλυκοπατάτες ιδιαίτερα, είναι πλούσιες σε β- καροτένιο, ενώ οι μωβ περιέχουν ανθοκυανίνες. Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα ανατιοξειδωτικά συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, το οποίο σχετίζεται με τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες.

3. Πρόκειται για ένα λαχανικό που μπορεί να αντικαταστήσει άλλα, λιγότερο υγιεινά συνοδευτικά. Παράλληλα, το κάλλιο που περιέχουν συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης.

Για να εξασφαλίσετε όλα τα θρεπτικά συστατικά της γλυκοπατάτας, είναι καλό να την μαγειρεύετε στον φούρνο ή στον ατμό μαζί με τη φλούδα της, η οποία προσφέρει επιπλέον φυτικές ίνες.