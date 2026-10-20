Οι απλές διατροφικές επιλογές που συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου, της καρδιάς και των μυών.

Η πληθώρα διατροφικών συμβουλών που συναντάμε καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να κάνει ακόμη και μια απλή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ να μοιάζει δύσκολη υπόθεση. Ποια τρόφιμα αξίζει να βάζουμε συχνότερα στο καλάθι μας και ποια μπορούν να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε μια πιο ισορροπημένη διατροφή;

Η αθλητική διαιτολόγος Roxana Ehsani μοιράστηκε με το περιοδικό Fit&Well πέντε βασικά τρόφιμα που επιλέγει συστηματικά στις αγορές της.

Οι επιλογές της περιλαμβάνουν τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για θρεπτικά γεύματα και σνακ, χωρίς να απαιτούν πολύωρη προετοιμασία στην κουζίνα.

1. Κεφίρ για την υγεία του εντέρου

Το κεφίρ είναι ένα προϊόν ζύμωσης του γάλακτος που αποτελεί ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τη διατροφή τους με προβιοτικά και πρωτεΐνη.

«Μου αρέσει να χρησιμοποιώ κεφίρ αντί για γάλα, χυμό ή γιαούρτι σε smoothies και μπολ με φρούτα», αναφέρει η Ehsani.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το συγκεκριμένο γαλακτοκομικό προϊόν περιέχει ζωντανές καλλιέργειες μικροοργανισμών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην υποστήριξη της εντερικής μικροχλωρίδας. Ανάλογα με τη σύνθεσή του, μπορεί επίσης να βοηθήσει στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου.

Παράλληλα, αποτελεί πηγή ασβεστίου, ενώ ορισμένα προϊόντα περιέχουν και βιταμίνη D, δύο θρεπτικά συστατικά σημαντικά για την υγεία των οστών. Το κεφίρ που επιλέγει η διατροφολόγος περιέχει περίπου 10 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι.

Πώς να το καταναλώσετε: Προσθέστε το σε smoothies, χρησιμοποιήστε το αντί για γάλα σε συνταγές ή αναμείξτε το με μυρωδικά και μπαχαρικά για να δημιουργήσετε ένα ελαφρύ ντρέσινγκ σαλάτας. Μπορεί επίσης να προστεθεί σε σούπες, αφού πρώτα μειωθεί η θερμοκρασία τους, για πιο κρεμώδη υφή.

2. Φιστίκια Αιγίνης για πρωτεΐνη και καλά λιπαρά

Οι ξηροί καρποί αποτελούν μια εύκολη λύση για ένα θρεπτικό σνακ και τα φιστίκια Αιγίνης ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό πρωτεΐνης, φυτικών ινών και ακόρεστων λιπαρών που προσφέρουν.

Σύμφωνα με την Ehsani, έχουν ένα ακόμη διατροφικό πλεονέκτημα: περιέχουν και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα, γεγονός που τα κατατάσσει στις φυτικές πηγές πλήρους πρωτεΐνης.

Τα ακόρεστα λιπαρά και οι φυτικές ίνες τους μπορούν να συμβάλουν σε μια διατροφή φιλική προς την καρδιά, ενώ ο συνδυασμός πρωτεΐνης και φυτικών ινών βοηθά στον κορεσμό. Παράλληλα, αποτελούν μια πρακτική επιλογή μετά την άσκηση, στο πλαίσιο ενός γεύματος που υποστηρίζει τη μυϊκή αποκατάσταση.

Πώς να τα καταναλώσετε: Προσθέστε τα στο πρωινό σας, συνδυάστε τα με φρούτα ή γιαούρτι, ρίξτε τα πάνω από σαλάτες και μπολ με δημητριακά ή χρησιμοποιήστε τα ψιλοκομμένα ως κρούστα για ψητό σολομό. Εάν προσέχετε την πρόσληψη αλατιού, προτιμήστε ανάλατες εκδοχές.

3. Γλυκοπατάτες για φυτικές ίνες και βιταμίνη Α

Η γλυκοπατάτα είναι μια θρεπτική επιλογή που μπορεί να συνοδεύσει πολλά διαφορετικά γεύματα. Ξεχωρίζει για την περιεκτικότητά της σε β-καροτένιο, το οποίο μετατρέπεται από τον οργανισμό σε βιταμίνη Α.

Η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική όραση και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Παράλληλα, οι φυτικές ίνες της γλυκοπατάτας υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος και συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου.

Ένα ακόμη πλεονέκτημά της είναι η ευκολία στην προετοιμασία. Μπορεί να ενταχθεί σε γεύματα για όλη την εβδομάδα, είτε ως συνοδευτικό είτε ως βασικό συστατικό μιας συνταγής.

Πώς να την καταναλώσετε: Ψήστε τη στον φούρνο ή στο air fryer, μετατρέψτε τη σε πουρέ ή κόψτε τη σε λεπτές φέτες για ένα διαφορετικό είδος τοστ. Μπορείτε επίσης να την προσθέσετε σε σούπες, μαγειρευτά, λαχανικά στο τηγάνι ή ακόμη και σε σπιτικά γλυκά με λιγότερη προσθήκη ζάχαρης.

4. Σολομός για ωμέγα-3 και ποιοτική πρωτεΐνη

Ο σολομός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διατροφικές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου.

Παράλληλα, προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, απαραίτητη για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των μυών. Περιέχει επίσης βιταμίνη D, ένα θρεπτικό συστατικό που συμμετέχει στην υγεία των οστών και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η Ehsani προτιμά τον άγριο σολομό από την Αλάσκα, τον οποίο θεωρεί καλή επιλογή στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Ωστόσο, η διατροφική σύσταση και η περιεκτικότητα σε πιθανούς ρύπους διαφέρουν ανάλογα με το είδος, την προέλευση και τις συνθήκες παραγωγής.

Πώς να τον καταναλώσετε: Ψήστε τον στον φούρνο, στο air fryer ή στο τηγάνι και συνοδεύστε τον με λαχανικά και γλυκοπατάτα. Για ένα πλήρες γεύμα μέσα στην εβδομάδα, μπορείτε να τον συνδυάσετε με καστανό ρύζι, κινόα ή μια μεγάλη σαλάτα.

5. Αυγά για πλήρη πρωτεΐνη και σημαντικά θρεπτικά συστατικά

Τα αυγά είναι από τα πιο ευέλικτα τρόφιμα της κουζίνας, καθώς μπορούν να καταναλωθούν σε οποιοδήποτε γεύμα της ημέρας και να συνδυαστούν με πολλά διαφορετικά υλικά.

«Τα αυγά είναι μια εξαιρετικά ευέλικτη επιλογή και αποτελούν σταθερό στοιχείο στις αγορές μου», σημειώνει η Ehsani.

Προσφέρουν πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας και περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως χολίνη, λουτεΐνη και βιταμίνη D. Η χολίνη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, ενώ η λουτεΐνη σχετίζεται με την υγεία των ματιών.

Επιπλέον, η πρωτεΐνη των αυγών βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα κορεσμού, όταν εντάσσεται σε ένα ισορροπημένο γεύμα.

Πώς να τα καταναλώσετε: Ετοιμάστε βραστά ή scrambled αυγά, προσθέστε τα σε σάντουιτς και τορτίγιες ή χρησιμοποιήστε τα σε σαλάτες. Μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για ομελέτες με λαχανικά ή για σπιτικές τηγανίτες.

Το συμπέρασμα

Μια ισορροπημένη διατροφή δεν χρειάζεται να βασίζεται σε περίπλοκες συνταγές ή ακριβά προϊόντα. Το κεφίρ, τα φιστίκια Αιγίνης, οι γλυκοπατάτες, ο σολομός και τα αυγά είναι πέντε επιλογές που προσφέρουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά και μπορούν να συνδυαστούν εύκολα σε καθημερινά γεύματα.

Το σημαντικό είναι η ποικιλία και η συνολική ποιότητα της διατροφής: η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, οι φυτικές ίνες, τα καλά λιπαρά και οι βιταμίνες μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών του οργανισμού και να κάνουν την υγιεινή διατροφή πιο εύκολη και πρακτική.