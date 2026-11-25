Από τα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς και το ελαιόλαδο. Οι 4 τροφές που ενισχύουν τον οργανισμό και βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερίνης στο αίμα.

Η χοληστερίνη, έρχεται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων, με πολλούς ενήλικες, μικρότερους και μεγαλύτερους σε ηλικία, να προσπαθούν να ρυθμίσουν συστηματικά τα επίπεδα αυτή στο αίμα. Η αυξημένη χοληστερόλη, έχει συνδεθεί με ορισμένες καρδιαγγειακές παθήσεις, σύμφωνα με το eatingwell.com.

Βέβαια, πρόκειται για μία τιμή, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, καθώς σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία, ο τρόπος ζωής και οι καθημερινές συνήθειες του ατόμου.

Ωστόσο, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες σχετίζεται με την ισορροπημένη διατροφή, καθώς ορισμένες τροφές έχουν συνδεθεί με τη μείωση των επιπέδων της χοληστερίνης στο αίμα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η συμβολή του γιατρού κρίνεται απαραίτητη.

4 τροφές που βοηθούν στη μείωση της χοληστερίνης

Ο καρδιολόγος Jeremy London, παρουσίασε τέσσερις τροφές, οι οποίες έχουν συνδεθεί με τη μείωση της χοληστερόλης στο αίμα.

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Ο ίδιος, δίνει ιδιαίτερη βάση στην βρώμη, το ελαιόλαδο, ορισμένους ξηρούς καρπούς και τα όσπρια.

1. Βρώμη:

Πρόκειται για ένα τρόφιμο που αξίζει μία θέση στο πρωινό σας γεύμα, καθώς είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και φυτικέ ίνες, που διατηρούν τον οργανισμό χορτάτο για περισσότερη ώρα μέσα στην ημέρα.

Παράλληλα, η βρώμη περιέχει β-γλυκάνες, έναν τύπο διαλυτών φυτικών ινών, οι οποίες έχουν συνδεθεί με τη μειωμένη χοληστερόλη στο αίμα.

Οι φυτικές ίνες σχηματίζουν γέλη στο πεπτικό σύστημα, όπου δεσμεύονται τα χολικά οξέα και στη συνέχεια αποβάλλονται από τον οργανισμό.

Ταυτόχρονα, το ήπαρ παράγει περισσότερη χολή, μία διαδικασία που χρειάζεται περισσότερη χοληστερόλη από την κυκλοφορία του αίματος.

Ο ειδικός, μάλιστα, επισημαίνει, ότι η καθημερινή κατανάλωση, περίπου δύο φλιτζανιών βρώμης, ενδέχεται να μειώσει τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης κατά 7%, περίπου.

2. Όσπρια: Φασόλια και Φακές

Πρόκειται για δύο τρόφιμα που είναι πλούσια σε φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Μισό φλιτζάνι από αυτά, περιέχουν περίπου 8 γραμμάρια φυτικών ινών, εξηγεί ο καρδιολόγος.

Όπως μάλιστα, αναφέρει ο ίδιος, η καθημερινή κατανάλωση μίας μικρής ποσότητας αυτών, ενδέχεται να μειώσει τη χοληστερόλη κατά περίπου 5%.

3. Ξηροί καρποί με έμφαση στα καρύδια

Οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά και καλά λιπαρά που ενισχύουν τις λειτουργίες του οργανισμού και του εγκεφάλου.

Ιδιαίτερα τα καρύδια, ξεχωρίζουν, καθώς περιέχουν Ω3 λιπαρά οξέα, που όταν αυτά αντικαθιστούν τα κορεσμένα λιπαρά, το ήπαρ αυξάνει την δημιουργία της «καλής» χοληστερόλης.

Πρόκειται για ένα σνακ που συνδυάζεται εύκολα σε γλυκές και αλμυρές παρασκευές, ενώ μπορούν να καταναλωθούν και μόνα τους.

4. Παρθένο ελαιόλαδο

Ο καρδιολόγος, στη λίστα του προσθέτει και το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο δεν μειώνει άμεσα την ποσότητα χοληστερόλης στο αίμα.

Όπως αναφέρει, βέβαια, η τακτική κατανάλωσή του ενδέχεται να μειώνει τον κίνδυνο των σημαντικών καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς συνδέεται άμεσα με την μεσογειακή διατροφή.

Η τακτική κατανάλωσή του, μπορεί να προσφέρει προστατευτικά οφέλη για την καρδιά, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης: υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία.