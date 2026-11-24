Τέλος οι ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Χαλάει ο καιρός από την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Σταδιακή αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, διαδοχικές κακοκαιρίες θα φέρουν χιόνια, κρύο αλλά και δυνατούς ανέμους.

Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του Open, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα μας και θα δώσει αρκετές βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, περιμένουμε ηλιακή ακτινοβολία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε κάποια απομεινάρια αυτής της διαταραχής.

Οι άνεμοι έχουν γυρίσει σε βορειοδυτικούς, ενώ υποχωρούν η υγρασία και η θερμοκρασία. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται με αυτούς τους ανέμους, όταν βρισκόμαστε κοντά σε ορεινούς όγκους. Ο άνεμος αυτός γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος καθώς κατεβαίνει από τους ορεινούς όγκους.

Έχουμε οδηγηθεί σε καλύτερη ποιότητα αέρα. Χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετό κρύο καταγράφονται στα βόρεια τμήματα της χώρας, αλλά και στη Λάρισα.

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Σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη της χώρας μας, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 16 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές καταγράφονται στην Κρήτη και στο Καστελόριζο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πλέον, τόσο σήμερα όσο και αύριο, Τετάρτη, ο υδράργυρος θα θυμίζει την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Θα είμαστε, δηλαδή, στα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα ξεκίνησε με συννεφιές και κάποιες διάσπαρτες βροχοπτώσεις. Βαθμιαία, όμως, θα καθαρίσει ο ουρανός και θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια για αρκετές ημέρες. Ο υδράργυρος θα φτάσει στους 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα για λίγα φαινόμενα. Ο ουράνιος θόλος, ωστόσο, καθαρίζει λόγω του ανέμου. Θα έχουμε κρύο νωρίς το πρωί, ενώ αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Έτσι, λοιπόν, θα κυλήσει και η αυριανή ημέρα, με τον καιρό να χαρακτηρίζεται ήπιος.

Την Πέμπτη, αλλάζει και πάλι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, καθώς ο πολύ ψυχρός αέρας θα απομακρυνθεί από τη χώρα και τη θέση του θα πάρουν πιο θερμές, πιο υγρές και πιο ασταθείς αέριες μάζες. Θα οδηγηθούμε σε ιδιαίτερα ασταθή ατμόσφαιρα από την Πέμπτη και μετά, λόγω ενός βαρομετρικού χαμηλού που θα προσεγγίσει τη χώρα μας και θα δώσει αρκετές βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, αυτή η κακοκαιρία θα εξαπλωθεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι δυνατοί άνεμοι σε ξηρά και θάλασσα, καθώς και τα χιόνια στα βουνά. Οι θερμοκρασίες δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα. Δεν θα δούμε, δηλαδή, αξιόλογο κρύο, θα είμαστε, όμως, στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με μια τάση για υψηλότερες θερμοκρασίες στα νότια τμήματα της χώρας.

Επομένως, ο ήπιος καιρός θα διατηρηθεί μέχρι και αύριο και στη συνέχεια ετοιμαζόμαστε για διαδοχικές κακοκαιρίες, που θα μας φέρουν αρκετές βροχές και χιόνια στα βουνά, χωρίς ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις χρειάζονται προσοχή από την Πέμπτη και μετά.

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