Ορισμένοι από τους πυραύλους βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκά οπλοστάσια, με τη χρηματοδότησή τους να καλύπτεται από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δεν έχει εγκρίνει ακόμη τη μεταφορά περίπου 60 αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, τους οποίους η Ουάσινγκτον είχε ήδη συμφωνήσει να διαθέσει στην Ουκρανία, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα επισημάνει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης των αποθεμάτων του σε αναχαιτιστικούς πυραύλους, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τους Financial Times, πρόκειται για πυραύλους PAC-3 και PAC-2 αμερικανικής κατασκευής. Ορισμένοι βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκά οπλοστάσια, με τη χρηματοδότησή τους να καλύπτεται από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες, ενώ το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.\

Όλα τον «πάγο»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις εκκρεμείς παραδόσεις περιλαμβάνονται πύραυλοι PAC-3, η αποστολή των οποίων είχε προγραμματιστεί για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εγκριθεί η μεταφορά κανενός από τα συγκεκριμένα φορτία.

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Παράλληλα, περίπου 20 πύραυλοι PAC-2, παλαιότερης έκδοσης του συστήματος Patriot, έχουν επίσης προβλεφθεί για την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως για την παράδοσή τους, αναφέρουν οι Financial Times.

Καθυστερήσεις καταγράφονται, σύμφωνα με την εφημερίδα, και σε μια ξεχωριστή προσπάθεια εξασφάλισης της αμερικανικής έγκρισης για την εγχώρια παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot από την Ουκρανία.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε στους Financial Times ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας, απέφυγε ωστόσο να σχολιάσει περαιτέρω το ζήτημα των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων.

«Το υπουργείο Πολέμου έχει προωθήσει πολλαπλές παράλληλες πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της διατλαντικής βιομηχανικής συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους και την Ουκρανία στον τομέα των συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και συνεχίζει τις σχετικές προσπάθειες μέχρι σήμερα», δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου στους Financial Times.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 500 πυραύλων Patriot PAC-3 στην Ουκρανία, συνολικής αξίας περίπου 2,1 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η παράδοσή τους δεν αναμένεται πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Με πληροφορίες από Reuters