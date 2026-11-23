Οι δύο αδελφές του κ. Λιάκου έχουν πάρει μέσω απευθείας αναθέσεων το ποσό του 1.659.554 ευρώ από το 2019 και μετά, σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις. Κατέθεσε μήνυση ο υφυπουργός για συκοφαντική δυσφήμιση.

Νέες, μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου, καθώς σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Τριάντη στην εφημερίδα «Ρεπορτάζ της Κυριακής», η αδερφή του, Ελένη Λιάκου, έχει λάβει και άλλες απευθείας αναθέσεις από δήμους και τη ΣΤΑΣΥ, μέσω δεύτερης εταιρείας συμφερόντων της, συνολικής αξίας 262.860 ευρώ, από το 2021 έως το 2026, όπως προκύπτει από τη Διαύγεια.

Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για δήμους από τους οποίους είχε πάρει απευθείας αναθέσεις την ίδια περίοδο και με το λογιστικό γραφείο της.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, «πρόκειται για την εταιρεία ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ που ιδρύθηκε το 2021, με μετόχους την Ελένη Λιάκου και τον Απόστολο Μπακόλα. Ο τελευταίος είναι ένα πρόσωπο που ήταν στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ την περίοδο που ήταν και ο Βαγγέλης Λιάκος. Μάλιστα μέσω της ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ η Ελένη Λιάκου και ο συνεταίρος της έχουν πάρει μέσω τριών απευθείας αναθέσεων το ποσό των 34.800 ευρώ από τον ΗΡΟΔΩΡΟ, δηλαδή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγάρων. Το γεγονός αυτό δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς ο Δήμος Μεγάρων ανήκει στην εκλογική περιφέρεια του κ. Λιάκου. Ο υφυπουργός Εσωτερικών υποστήριξε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τις αποκαλύψεις της «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ» ότι «καμία από τις αναφερόμενες συνεργασίες δεν αφορά δήμο της εκλογικής περιφέρειάς του». Με απλά λόγια οι δύο αδελφές του κ. Λιάκου έχουν πάρει μέσω απευθείας αναθέσεων το ποσό του 1.659.554 ευρώ από το 2019 και μετά, όταν ο ίδιος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή».

Κατέθεσε μήνυση ο Λιάκος για συκοφαντική δυσφήμιση

Μήνυση κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος σε βάρος ενός εκδότη εφημερίδας και δύο δημοσιογράφων μετά τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε συμβάσεις για απευθείας αναθέσεις σε εταιρίες στενών συγγενικών του προσώπων.

Με τη μήνυση ο κ. Λιάκος στρέφεται σε βάρος τους για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης/

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Σε δηλώσεις του στην Ευελπίδων ο υφυπουργός ανέφερε: «Από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκα ως υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μια προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση με ψευδή και συκοφαντίες. Προσφεύγω σήμερα στην δικαιοσύνη έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη και μέσα από αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αναδειχθεί η πραγματικότητα και θα καταρριφθούν οι συκοφαντίες. Θα συνεχίσω τον αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας».

Η μήνυση μελετάται από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η δεύτερη εταιρεία της αδελφής με τον «γαλάζιο» φίλο

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, «Στις 11 Οκτωβρίου 2021 συστάθηκε η εταιρεία ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΕ με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, όπως η τήρηση βιβλίων λογιστικού ελέγχου, φορολογικές συμβουλές, υπηρεσίες μισθολογίου κ.τ.λ. Ως μέτοχοι της εταιρείας εμφανίζονται με ποσοστό 50% από κοινού η Ελένη Λιάκου και ο Απόστολος Μπακόλας. Ο τελευταίος ήταν μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από τα μέσα του 2000, ενώ την περίοδο 2012-2015 ήταν γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ των πανεπιστημίων της χώρας. Μάλιστα το 2016 ήταν υποψήφιος για την προεδρία της ΟΝΝΕΔ, χωρίς όμως να καταφέρει να εκλεγεί. Στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ήταν και ο Βαγγέλης Λιάκος στα φοιτητικά του χρόνια, ενώ το 2016 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής της Πολιτικής Ακαδημίας της ΟΝΝΕΔ. Με απλά λόγια, ο κ. Μπακόλας συνδέεται με τον νέο υφυπουργό Εσωτερικών. Μάλιστα το 2023, όπως προκύπτει από φωτογραφίες που έχει αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο κ. Μπακόλας, ήταν παρών στην προεκλογική συγκέντρωση του κ. Λιάκου στον Ασπρόπυργο.

Οι απευθείας αναθέσεις ύψους 113.596 ευρώ από τον Δήμο Σπετσών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια», η ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ συνήψε μέσω απευθείας αναθέσεων έξι συμβάσεις με τον Δήμο Σπετσών από το 2021 μέχρι το 2023. Το συνολικό κόστος των συμβάσεων ανήλθε σε 113.596 ευρώ. Πιο αναλυτικά, στις 29 Οκτωβρίου 2021 η ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ανέλαβε μέσω απευθείας ανάθεσης από τον Δήμο Σπετσών την «παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα σχεδιασμού εισπραξιμότητας εσόδων». Η αξία της ανάθεσης ήταν 37.051 ευρώ.

Στις 27 Οκτωβρίου 2021 η εταιρεία ανέλαβε μέσω απευθείας ανάθεσης από τον Δήμο Σπετσών την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Σπετσών», έναντι κόστους 6.138 ευρώ.

Στις 27 Οκτωβρίου 2021 υπήρξε ακόμη μία απευθείας ανάθεση από τον Δήμο Σπετσών για την παροχή «υποστηρικτικών εργασιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2022». Το κόστος της σύμβασης ανήλθε σε 4.960 ευρώ.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2021 η εταιρεία ανέλαβε μέσω απευθείας ανάθεσης την παροχή «υπηρεσιών λειτουργίας και εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Σπετσών – Εκπόνηση Εγχειριδίου Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου». Η αξία της ανάθεσης ήταν 18.476 ευρώ.

Στις 23 Μαρτίου 2022 υπεγράφη νέα απευθείας ανάθεση για την παροχή «υποστηρικτικών υπηρεσιών μισθοδοσίας για το έτος 2022 προς τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σπετσών», έναντι κόστους 4.960 ευρώ.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2022 έλαβε ακόμη μία αναθεση από το Δήμο Σπετσών για παροχή υπηρεσιών «συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα σχεδιασμού εισπραξιμότητας εσόδων» έναντι ποσού 37.051 ευρώ.

Εκτός από τον Δήμο Σπετσών η εταιρεία ανέλαβε στις 5 Απριλίου 2022 μέσω απευθείας ανάθεσης από τον Δήμο Υδρας «την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου Δήμου Υδρας». Το κόστος της σύμβασης ανήλθε στις 24.800 ευρώ.

Οι αναθέσεις από τον ΗΡΟΔΩΡΟ του Δήμου Μεγάρων

Εντύπωση προκαλούν οι τρεις απευθείας αναθέσεις από τον ΗΡΟΔΩΡΟ, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγάρων.

Η πρώτη ανάθεση έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2022 για την «παροχή υποστηρικτικών λογιστικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2023 και την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022», έναντι ποσού ύψους 24.800 ευρώ. Η δεύτερη στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 «για την κατάρτιση των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων στον κόμβο διαλειτουργικότητας για το έτος 2023» ύψους 5.000 ευρώ, ενώ η τρίτη στις 12 Δεκεμβρίου 2023 «για την ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών και την εκπαίδευση προσωπικού για εφαρμογή στοχοθεσίας έτους 2023», έναντι ποσού ύψους 5.000 ευρώ.

Η ΣΤΑΣΥ και ο Δήμος Αχαρνών

Ακόμη τρεις απευθείας αναθέσεις προς την ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ υπεγράφησαν από τη ΣΤΑΣΥ και τον Δήμο Αχαρνών. Συγκεκριμένα, στις 26

Ιανουαρίου 2023 ο Δήμος Αχαρνών ανέθεσε στην εταιρεία την «παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου», έναντι ποσού ύψους

24.800 ευρώ. Στις 9 Απριλίου 2025 η ΣΤΑΣΥ ανέθεσε στην ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ την «παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά με τις

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φύλαξης» ύψους 35.464 ευρώ και στις 16 Φεβρουαρίου 2026 παρόμοια ανάθεση έναντι ποσού 29.400 ευρώ.

Την ίδια ώρα η Ελένη Λιάκου κατέθετε προσφορές στο Δήμο Αίγινας και με τις δύο εταιρείες συμφερόντων της. Δηλαδή με την ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ και με τη λογιστική της εταιρεία. Ο Δήμος Αίγινας ανέθεσε τη δουλειά στο λογιστικό γραφείο της κας Λιάκου με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά. Ειδικότερα τον Μάιο του 2023 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε πρόσκληση οικονομικής προσφοράς σχετικά με την παροχή «υποστηρικτικών εργασιών για την ορθή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος». Στην προσφορά ανταποκρίθηκαν τρεις επιχειρήσεις. Το λογιστικό γραφείο της κας Λιάκου με ποσό προσφοράς 4.921 ευρώ, το λογιστικό γραφείο «ΔΙΠΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με ποσό προσφοράς 5.155 ευρώ και η ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ με ποσό προσφοράς 4.999 ευρώ. Τελικά ο Δήμος Αίγινας ανέθεσε το έργο στο λογιστικό γραφείο της κας Λιάκου.

Το ίδιο έγινε και τον Ιούνιο του 2024. Ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για την παροχή «λογιστικών εργασιών

για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2024». Στο αίτημα του Δήμου ανταποκρίθηκαν δύο εταιρείες. Το λογιστικό γραφείο της κας Λιάκου με ποσό προσφοράς 37.014 ευρώ και τη ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ με ποσό προσφοράς τις 37.200 ευρώ. Τελικά το έργο ανατέθηκε στο λογιστικό γραφείο της κας Λιάκου έναντι ποσού ύψους 37.107 ευρώ. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και το

2025 αλλά και το 2026.

Η επιστημονική συνεργάτιδα έπαιρνε δουλειές

Υπενθυμίζεται πως οι απευθείας αναθέσεις της Ελένης Λιάκου μέσω εταιρείας συμφερόντων της με τον Δήμο Σπετσών της περιόδου 2019-2023 βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Εισαγγελίας, μαζί με το σύνολο των αναθέσεων του Δήμου Σπετσών την ίδια περίοδο, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά πρώην δημάρχου.

Την ίδια ώρα ερωτήματα εγείρει η παραδοχή του κ. Λιάκου πως η άλλη αδελφή του, Ισιδώρα, ήταν επιστημονική συνεργάτιδα στο γραφείο του στη Βουλή μέχρι και την ημέρα του διορισμού του ως υφυπουργού.

Ωστόσο, η Ισιδώρα Λιάκου έχει συνάψει 13 απευθείας αναθέσεις με τους Δήμους Σπετσών, Αίγινας, Θήρας και Καντάνου – Σελίνου (Χανιά), συνολικού ύψους 256.694 ευρώ, από το 2019 μέχρι και σήμερα. Την περίοδο δηλαδή που ήταν επιστημονική συνεργάτιδα στο πολιτικό γραφείο του αδελφού της».