Το πρώτο εξάμηνο προβλέπονται εισπράξεις 34,2 δισ. ευρώ, ενώ στο δεύτερο το ποσό εκτινάσσεται στα 43,5 δισ. ευρώ.

Αυξημένος κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2026 θα είναι ο φορολογικός λογαριασμός του 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Οι συνολικές εισπράξεις αναμένεται να αγγίξουν τα 77,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,4%, με το Δημόσιο να προσδοκά κατά μέσο όρο περίπου 6,5 δισ. ευρώ κάθε μήνα.

Ωστόσο, η κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων δεν είναι ομοιόμορφη. Το πρώτο εξάμηνο προβλέπονται εισπράξεις 34,2 δισ. ευρώ, ενώ στο δεύτερο το ποσό εκτινάσσεται στα 43,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση στη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το χρονολόγιο των φορολογικών επιβαρύνσεων

Ιανουάριος – 5,964 δισ. ευρώ: Η χρονιά ξεκινά με φορολογικές εισπράξεις που πλησιάζουν τα 6 δισ. ευρώ, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων.

Φεβρουάριος – 5,854 δισ. ευρώ: Ο δεύτερος μήνας κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα, με τις συνολικές εισπράξεις να υποχωρούν ελαφρώς σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Μάρτιος – 5,375 δισ. ευρώ: Πρόκειται για τον μήνα με τις χαμηλότερες προβλεπόμενες φορολογικές εισπράξεις ολόκληρου του έτους, προσφέροντας μια σχετική ανάσα πριν από την επόμενη περίοδο.

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Απρίλιος – 5,591 δισ. ευρώ: Οι εισπράξεις αυξάνονται εκ νέου, με τον φορολογικό μηχανισμό να διατηρεί σταθερό ρυθμό είσπραξης εσόδων.

Μάιος – 5,410 δισ. ευρώ: Μικρή υποχώρηση καταγράφεται τον Μάιο, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά η συνολική εικόνα των φορολογικών βαρών.

Ιούνιος – 5,941 δισ. ευρώ: Το πρώτο εξάμηνο ολοκληρώνεται με τις εισπράξεις να προσεγγίζουν και πάλι τα 6 δισ. ευρώ, λίγο πριν από την κορύφωση του καλοκαιριού.

Ιούλιος – 9,196 δισ. ευρώ: Είναι ο δυσκολότερος μήνας του φορολογικού ημερολογίου, με τις εισπράξεις να ξεπερνούν τα 9,1 δισ. ευρώ. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η έναρξη καταβολής του φόρου εισοδήματος μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων, αυξάνοντας σημαντικά τις υποχρεώσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Αύγουστος – 6,886 δισ. ευρώ: Παρά την υποχώρηση από τα επίπεδα του Ιουλίου, ο φορολογικός λογαριασμός παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, περιορίζοντας τα περιθώρια οικονομικής χαλάρωσης.

Σεπτέμβριος – 6,698 δισ. ευρώ: Το φθινόπωρο ξεκινά με εισπράξεις κοντά στα 6,7 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η αυξημένη φορολογική πίεση συνεχίζεται.

Οκτώβριος – 6,960 δισ. ευρώ: Νέα άνοδος καταγράφεται τον Οκτώβριο, με τις εισπράξεις να πλησιάζουν τα 7 δισ. ευρώ.

Νοέμβριος – 6,117 δισ. ευρώ: Ο λογαριασμός περιορίζεται συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 6 δισ. ευρώ.

Δεκέμβριος – 7,685 δισ. ευρώ: Η χρονιά κλείνει με τον δεύτερο βαρύτερο μήνα του 2027, καθώς οι φορολογικές εισπράξεις αναμένεται να πλησιάσουν τα 7,7 δισ. ευρώ.

Ο λογαριασμός συνεχίζεται και το 2028

Οι υποχρεώσεις του φορολογικού έτους δεν ολοκληρώνονται με την αλλαγή της χρονιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο κύκλος πληρωμών θα κλείσει ουσιαστικά στις 28 Φεβρουαρίου 2028, με την εξόφληση των τελευταίων δόσεων του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος.

Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων θα προέλθει από τον ΦΠΑ, με προβλεπόμενες εισπράξεις 31,047 δισ. ευρώ, και από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, που αναμένεται να αποδώσει 28,974 δισ. ευρώ.