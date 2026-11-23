Την ώρα που η κυβέρνηση προβάλλει την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, τα εισοδήματα των νοικοκυριών εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα επίπεδα του 2010, με τα στοιχεία της Eurostat να αποτυπώνουν τη μεγάλη απόσταση που παραμένει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παρά την οικονομική ανάκαμψη, η Ελλάδα δεν κατάφερε την τελευταία επταετία καν να περιορίσει την απόστασή της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι η αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης ευρωπαϊκής επίδοσης.

Μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που αποτυπώνουν οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2018–2024. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά απόκλισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εξέλιξη του πραγματικού κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε μετά την πανδημία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, ο δείκτης του πραγματικού προσαρμοσμένου ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος ανά κάτοικο, με έτος βάσης το 2010 (=100), διαμορφώθηκε στην Ελλάδα το 2018 στις 79,32 μονάδες, έναντι 106,80 μονάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έξι χρόνια αργότερα, το 2024, ο ελληνικός δείκτης είχε ανέλθει στις 97,55 μονάδες, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός στις 116,93 μονάδες.

Η Ελλάδα, επομένως, παρά την ανάκαμψη των τελευταίων ετών, δεν είχε ακόμη ανακτήσει το 2024 το επίπεδο πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος που διέθεταν τα νοικοκυριά το 2010.

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Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πραγματικό εισόδημα είχε αυξηθεί κατά 16,93% σε σχέση με το ίδιο έτος βάσης.

Η επταετία της χαμένης σύγκλισης

Η σύγκριση της περιόδου 2018–2024 αναδεικνύει μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση.

Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε σωρευτικά κατά περίπου 23%, έναντι 9,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρότι η ελληνική αύξηση ήταν ταχύτερη, η χώρα εξακολουθούσε το 2024 να υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού επιπέδου ως προς την εξέλιξη του εισοδήματος σε σχέση με το 2010.

Ειδικότερα, η διαφορά των δύο δεικτών περιορίστηκε από τις 27,48 μονάδες το 2018 στις 19,38 μονάδες το 2024.

Πρόκειται συνεπώς για μερική ανάκτηση του χαμένου εδάφους, χωρίς πλήρη αποκατάσταση της σύγκλισης.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική εάν η σύγκριση επεκταθεί στο 2010.

Εκείνη τη χρονιά, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονταν στο ίδιο σημείο εκκίνησης του συγκεκριμένου δείκτη, στις 100 μονάδες.

Το 2024, όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε φτάσει στις 116,93 μονάδες, ενώ η Ελλάδα παρέμενε στις 97,55.

Αυτό σημαίνει ότι, σε διάστημα δεκατεσσάρων ετών, η ευρωπαϊκή οικονομία είχε καταγράψει ουσιαστική αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών, ενώ η Ελλάδα δεν είχε ακόμη επιστρέψει στο επίπεδο του 2010.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη διαφορά ανάμεσα στην αύξηση του ΑΕΠ και στην πραγματική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

Η άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη βελτίωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο συγκεκριμένος δείκτης της Eurostat λαμβάνει υπόψη το εισόδημα των νοικοκυριών σε πραγματικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος, και επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξής του στον χρόνο.