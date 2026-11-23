Ακολουθεί το πρόγραμμα των νέων κυκλοφοριών του Netflix για την εβδομάδα 23 – 30 Νοεμβρίου 2026.

Με ένα άκρως χορταστικό πρόγραμμα αποχαιρετά τον Νοέμβριο το Netflix, φέρνοντας στις οθόνες μας δυνατές επιστροφές, φιλόδοξες κινηματογραφικές παραγωγές και μεγάλα ζωντανά αθλητικά γεγονότα.

Από την πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του The Hunting Wives και το δυστοπικό Fool Night, μέχρι το ιστορικό δράμα Κουασιμόδος, η Ψυχή του Παρισιού, το ντοκιμαντέρ για τον Ρομπ Λόου, αλλά και κορυφαία δράση με NFL και WWE Survivor Series καθώς και δημοφιλείς προσθήκες ταινιών στον κατάλογο, όπως το Spider-Man: Brand New Day, οι επιλογές για την εβδομάδα 23 έως 30 Νοεμβρίου καλύπτουν κάθε γούστο.

Δείτε αναλυτικά όλα όσα προστίθενται στην πλατφόρμα.

Σειρές του Netflix

The Hunting Wives: Σεζόν 2 (The Hunting Wives: Season 2)

26/11/2026



Το The Hunting Wives επιστρέφει για δεύτερη σεζόν με πάταγο… και πυροβολισμούς. Πίσω στο Μέιπλ Μπρουκ, η Σόφι και η Μάργκο είναι στα μαχαίρια. Όμως, παλιά μυστικά και νέοι εχθροί τις αναγκάζουν να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους. Καθώς παίζουν τα επικίνδυνα παιχνίδια τους, ένα ερώτημα γεννιέται: Είναι κυνηγοί ή θηράματα;

{https://youtu.be/z4-E2S3plcU?si=gm89qv9NZuGAYnyV}

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Fool Night

26/11/2026



Σε ένα μέλλον χωρίς ήλιο, οι άνθρωποι γίνονται φυτά για να παράγουν οξυγόνο. Ένας απελπισμένος νέος μεταμορφώνεται και ξεσκεπάζει μια βαθιά ριζωμένη συνωμοσία

{https://youtu.be/2Qg_AfPF2sM?si=-aRnArWHAylzQE9w}

Πάντα σε Εφημερία (Always on Call)

26/11/2026



Στα υπερφορτωμένα επείγοντα του Όσλο, μια αφοσιωμένη ιατρική ομάδα αντιμετωπίζει προσωπικές δυσκολίες, πολιτικές πιέσεις και μια ριψοκίνδυνη νέα πρόσληψη.

{https://youtu.be/fqZR2dreobc?si=B3-4FBxevnvwX2ej}



Τα 12 Χριστουγεννιάτικα Παιχνίδια της Σέιλις: Άτακτοι εναντίον Φρόνιμων (Salish's 12 Games of Christmas)

28/11/2026



Στο εορταστικό αυτό σπέσιαλ, η διάσημη νεαρή δημιουργός περιεχομένου Salish Matter, μαζί με τον πατέρα της Jordan Matter και επτά από τους πιο κοντινούς της φίλους, ταξιδεύουν σε μια χειμερινή καλύβα για να διαγωνιστούν σε 12 εορταστικές προκλήσεις με έπαθλο ένα βουνό από δώρα.

{https://youtu.be/ylYSnvZEH0Y?si=abknlT4f2JX40Cfo}



Ταινίες του Netflix

Το Ματς των Κουνουπιών (The Mosquito Bowl)

25/11/2026



Μετά το Περλ Χάρμπορ, τέσσερις αστέρες του κολεγιακού ποδοσφαίρου κατατάσσονται στους Πεζοναύτες και ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας και το κόστος του πολέμου.

{https://youtu.be/CPFkLjHfKoc?si=A2TMIPLGm5ttfb5p}

Κουασιμόδος, η Ψυχή του Παρισιού (The Hunchback, Soul of Paris)

27/11/2026



Παρίσι, 1830. Η χολέρα απειλεί την πόλη κι ένας καμπούρης, που καταδιώκεται για ιατρικά πειράματα, μπλέκει σε πολιτικές αναταραχές κι έναν αδύνατο έρωτα.

{https://youtu.be/eBfPTW1YaAQ?si=ng9Gy7fPSYGNSOe5}

Το Παιδί (The Child)

27/11/2026



Στη Χώρα των Βάσκων του '80, μετά τον θάνατο του 9χρονου Νούκο από έκρηξη αερίου, η μητέρα του προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της, ενώ ο παππούς του ζει στην άρνηση.

{https://youtu.be/vsXs3Km6UDw?si=v4r-nFoSuP5oKYds}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Ρομπ Λόου: Το Αουτσάιντερ (Rob Lowe: The Outsider)

24/11/2026



Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Κρις Σμιθ (δημιουργού των Tiger King και Fyre), εξερευνά την πολυτάραχη πορεία του Ρομπ Λόου στο Χόλιγουντ.

{https://youtu.be/WxXQrtp5PDM?si=xwOLXAJegZdH0dBf}

Netflix Live Events

NFL Netflix Gameday: Πάκερς vs. Ραμς (NFL Netflix Gameday: Thanksgiving Eve, Packers vs. Rams)

26/11/2026



Ξεκινήστε την περίοδο των γιορτών με τον παρθενικό αγώνα NFL την παραμονή των Ευχαριστιών, όπου οι Πάκερς αντιμετωπίζουν τους Ραμς ζωντανά στο Λος Άντζελες.

WWE Survivor Series: 2026

29/11/2026



Οι Superstars αναμετρώνται σε συγκρούσεις που βγάζουν πρωταθλητές, ονειρεμένες αναμετρήσεις και τον εμβληματικό αγώνα WarGames στο Fall Classic του WWE.

Netflix K&F Series

Sesame Street: Τόμος 4 (Sesame Street: Volume 4)

23/11/2026



Από βραδιές παιχνιδιού και αποχαιρετισμούς μέχρι χαμένα δώρα, η παρέα του "Σέσαμι Στριτ" εξερευνά συναισθήματα και λύνει καθημερινά προβλήματα με συνεργασία και καλοσύνη.

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