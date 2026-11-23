Το πολιτικό «τείχος προστασίας» που υπήρχε κάποτε στις Βρυξέλλες, με στόχο να αποκλείει την ακροδεξιά, έχει ήδη παραβιαστεί, καθώς το ΕΛΚ έχει εγκρίνει σημαντικά νομοθετήματα με τη στήριξη ακροδεξιών ευρωβουλευτών.

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά επιδιώκει να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στις Βρυξέλλες στις ευρωεκλογές του 2029, αφού προηγουμένως καταφέρει να κατακτήσει την εξουσία σε εθνικό επίπεδο στις εκλογικές αναμετρήσεις της επόμενης χρονιάς, δήλωσε στο Politico η επικεφαλής της πολιτικής ομάδας Patriots for Europe.

«Το σημαντικότερο αυτήν τη στιγμή για την ομάδα των Patriots είναι να βοηθήσουμε τα κόμματά μας να κερδίσουν τις εκλογές στις χώρες τους και να κυβερνήσουν, διότι έτσι θα μπορέσουν να φέρουν την αλλαγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε η Ουγγαρέζα ευρωβουλευτής Κίνγκα Γκαλ, στην πρώτη της συνέντευξη από τότε που ανέλαβε συμπρόεδρος της ακροδεξιάς πολιτικής ομάδας τον περασμένο μήνα.

Την επόμενη χρονιά διεξάγονται εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν το πολιτικό τοπίο στην ΕΕ. Πριν από αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις, οι Ισπανοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες σε μία εβδομάδα (29 Νοεμβρίου).

Στη συνέχεια, όπως τόνισε η Γκαλ στο Politico, «θα πρέπει να εξετάσουμε» πώς μπορούν να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των δεξιών πολιτικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: των Patriots, στους οποίους ανήκει ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), όπου συμμετέχει το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι, και της ομάδας «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» (ESN), στην οποία ανήκει η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Το ιδανικό θα ήταν «να εξελιχθούμε σε μια τεράστια πολιτική ομάδα», δήλωσε η Γκαλ αναφερόμενη στις τρεις παρατάξεις της δεξιάς πτέρυγας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, «η συνεργασία μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές», πρόσθεσε.

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Όπως σημείωσε, η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει «βήμα προς βήμα», προσθέτοντας ότι προτεραιότητα για τους Patriots είναι να ενισχυθεί η θέση τους στις εθνικές εκλογές.

Το ΕΛΚ έσπασε το «πολιτικό τείχος» απέναντι στην ακροδεξιά

Καθισμένη στο γωνιακό γραφείο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η Γκαλ, μέλος του κόμματος Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του ευρωκοινοβουλίου, πρέπει να λάβει υπόψη την αυξημένη ενίσχυση της ακροδεξιάς.

Το πολιτικό «τείχος προστασίας» που υπήρχε κάποτε στις Βρυξέλλες, με στόχο να αποκλείει την ακροδεξιά, έχει ήδη παραβιαστεί, καθώς το ΕΛΚ έχει εγκρίνει σημαντικά νομοθετήματα με τη στήριξη ακροδεξιών ευρωβουλευτών.

Μέχρι στιγμής, η κεντροδεξιά έχει αποφύγει την επίσημη συνεργασία με την ακροδεξιά σε θεσμικό επίπεδο στις Βρυξέλλες, αποκλείοντάς την από θέσεις ευθύνης. Ωστόσο, σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κόμματα έχουν ήδη συνάψει κυβερνητικές συμφωνίες με ακροδεξιούς σχηματισμούς.

Η Γκαλ εκτιμά ότι το ΕΛΚ θα εγκαταλείψει πλήρως το «τείχος προστασίας» τα επόμενα χρόνια και υποστηρίζει ότι οι Patriots έχουν πλέον αποκτήσει τόσο μεγάλη δύναμη ώστε δεν μπορούν να αγνοηθούν.

«Δεν γίνεται να αντιμετωπίζεις εκατομμύρια ψηφοφόρους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας», δήλωσε.

Η Ουγγαρέζα ευρωβουλευτής εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι το VOX θα συμμετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία.

Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), μέλος του ΕΛΚ, αναμένεται να κερδίσει τις εκλογές, αλλά πιθανόν θα χρειαστεί τη στήριξη του VOX για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η Γκαλ ελπίζει πως η Μαρίν Λεπέν θα εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας τον προσεχή Μάιο, ενώ εκτίμησε ότι το πολωνικό κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS), το οποίο έχει εξετάσει το ενδεχόμενο ένταξής του στους Patriots αλλά παραμένει μέλος του ECR, θα επιστρέψει στην εξουσία το φθινόπωρο του 2027.

Η Γκαλ είναι συμπρόεδρος της ομάδας των Patriots μαζί με τον Γάλλο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά.

Αν και ο Μπαρντελά βρίσκεται περισσότερο στο προσκήνιο, η Γκαλ είναι εκείνη που επωμίζεται το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής και οργανωτικής δουλειάς στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο οι Βρυξέλλες

Οι εθνικές αντιπροσωπείες των Patriots εξακολουθούν να καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τα εσωτερικά συμφέροντα των χωρών τους. Ωστόσο, όπως δήλωσε η Γκαλ, η πολιτική ομάδα λειτουργεί ως πλατφόρμα συντονισμού των μηνυμάτων και διαμόρφωσης μιας πιο πειστικής επιχειρηματολογίας προς τους ψηφοφόρους.

Η στρατηγική για τα επόμενα χρόνια επικεντρώνεται σε βασικές προτεραιότητες που μπορούν να προσελκύσουν ψηφοφόρους, όπως η αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, η τόνωση της οικονομίας και η μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η Γκαλ δήλωσε ότι ευρύτερος στόχος είναι ο περιορισμός των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η επιστροφή αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη.

Δεν απέκλεισε, επίσης, την πρόταση της επικεφαλής της AfD, Άλις Βάιντελ, να καταργηθούν οι άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές να αντικατασταθούν από αντιπροσώπους που θα ορίζονται από τα εθνικά κοινοβούλια.

«Αυτές οι ιδέες έχουν όλες τη δική τους αξία και πρέπει να συζητηθούν», δήλωσε η Γκαλ, προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό να εξετάσουμε πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της Ευρώπης».

Η Γκαλ πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με τους ηγέτες των Patriots πριν από τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Μεταξύ αυτών είναι η Μαρίν Λεπέν, ο Τσέχος Αντρέι Μπάμπις, ο Ισπανός Σαντιάγο Αμπασκάλ, ο Ιταλός Ματέο Σαλβίνι και ο Φλαμανδός Τομ Βαν Γκρίκεν.

Όπως ανέφερε, ο Μπάμπις, ο μοναδικός εκπρόσωπος των Patriots στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες που ενδέχεται «πολύ σύντομα» να συμμετέχουν στις συνόδους του, σχετικά με την ημερήσια διάταξη και τις σημαντικές αντιπαραθέσεις που σημειώνονται στο εσωτερικό του.

Παράλληλα, οι ηγέτες συζητούν τις θέσεις τους, προκειμένου να διαμορφώσουν κοινή γραμμή.

Η Γκαλ υποστήριξε ότι αυτή η διαδικασία βοηθά τον Μπάμπις να «ενισχύσει τη θέση του» καθώς και να καταστήσει σαφές «ότι τον στηρίζουμε σε πολλά σημαντικά ζητήματα».

Για παράδειγμα, όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, οι ηγέτες των Patriots συμφωνούν στη διατήρηση των κονδυλίων για τους αγρότες και τις περιφέρειες, ενώ διαφωνούν με την επιβολή νέων ευρωπαϊκών φόρων και με την «αποστολή περισσότερων χρημάτων στην Ουκρανία».

Όταν ρωτήθηκε εάν οι Patriots θα επιδιώξουν την απομάκρυνση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εφόσον αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Γκαλ απάντησε: «Ναι. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (σ.σ.: εννοεί τις δύο αποτυχημένες προτάσεις μομφής που έχουν κατατεθεί τα τελευταία δύο χρόνια).

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα να υποδείξει στους εθνικούς ηγέτες τι πρέπει να κάνουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πηγή: Politico