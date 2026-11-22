Για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός, αρκεί ένα υποθετικό παράδειγμα.

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό η πρόταση αξιοποίησης των συχνοτήτων 6G, η οποία συνδέεται με την πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία πρόσθετων ευρωπαϊκών εσόδων από το ραδιοφάσμα, τα οποία θα μειώνουν τις εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποτυπώνεται πλέον στο επίσημο έγγραφο 15692/26 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει το σχέδιο συμπερασμάτων για την ειδική Σύνοδο Κορυφής της 26ης και 27ης Νοεμβρίου. Ειδικότερα, η παράγραφος 148, στη σελίδα 53, προβλέπει ότι τα έσοδα από τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος στη ζώνη άνω των 6 GHz, που προορίζεται για υπηρεσίες 6G, θα εισέρχονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ως πρόσθετα έσοδα. Η σημασία της πρόβλεψης βρίσκεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να αξιοποιεί οικονομικά τις νέες τηλεπικοινωνιακές συχνότητες, περιορίζοντας αντίστοιχα τα ποσά που καλούνται να καταβάλλουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί.

Πώς θα λειτουργεί στην πράξη

Για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός, αρκεί ένα υποθετικό παράδειγμα. Εάν το 2029 πραγματοποιηθούν δημοπρασίες συχνοτήτων 6G σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες καταβάλουν συνολικά 10 δισ. ευρώ για την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης, τα συγκεκριμένα έσοδα θα κατευθυνθούν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεισφορές των κρατών-μελών θα μπορούν να μειωθούν συνολικά κατά 10 δισ. ευρώ, χωρίς να απαιτηθεί αντίστοιχη περικοπή των προβλεπόμενων ευρωπαϊκών δαπανών. Για παράδειγμα, εάν η Ελλάδα αντιπροσώπευε υποθετικά το 1,5% των συνεισφορών που θα μειώνονταν, το δημοσιονομικό της όφελος θα μπορούσε να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό και όχι για επίσημη εκτίμηση, καθώς το ευρωπαϊκό έγγραφο δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα ποσά ή ποσοστά κατανομής μεταξύ των χωρών.

Η παράγραφος 148 περιλαμβάνει και μια δεύτερη σημαντική πρόβλεψη, καθώς δεν περιορίζει τον μηχανισμό αποκλειστικά στις νέες συχνότητες 6G. Αντίθετα, προβλέπει ότι έσοδα από άλλες συχνότητες, οι οποίες έχουν ήδη αξιοποιηθεί οικονομικά από τα κράτη-μέλη, θα μπορούν να εισέρχονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μετά τη λήξη των υφιστάμενων δικαιωμάτων και την πραγματοποίηση νέων διαδικασιών επιλογής ή ανανέωσης. Εάν, για παράδειγμα, το 2032 λήξουν άδειες χρήσης συχνοτήτων 5G σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και οι νέες παραχωρήσεις αποφέρουν συνολικά 5 δισ. ευρώ, το ποσό αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετο έσοδο της Ένωσης, μειώνοντας αντίστοιχα τις εθνικές συνεισφορές. Έτσι, η αξιοποίηση του ραδιοφάσματος θα μπορούσε να αποκτήσει διαρκή δημοσιονομική σημασία και να μην περιοριστεί σε μία μόνο γενιά τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η πρωτοβουλία Πιερρακάκη βασίζεται στη λογική που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά τη δημοπράτηση των συχνοτήτων 5G, όταν το 25% των εσόδων κατευθύνθηκε στο επενδυτικό Ταμείο Φαιστός για τη στήριξη καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων.

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Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται να ενσωματώσει τη σχετική πρόταση στην τομεακή νομοθεσία έως το πρώτο εξάμηνο του 2028. Η συμπερίληψη του μηχανισμού στο σχέδιο συμπερασμάτων αποτελεί σημαντικό διαπραγματευτικό βήμα, χωρίς όμως να συνιστά οριστική συμφωνία.

Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των κρατών-μελών και τη νομοθετική διαδικασία που θα ακολουθήσει, με βασικό διακύβευμα τη δημιουργία μιας νέας, σταθερής πηγής ευρωπαϊκών εσόδων.