Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 11,155 δισ. ευρώ.

Στα 23,64 δισ. ευρώ προβλέπεται να διαμορφωθούν οι ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού το 2027, με το Ελληνικό Δημόσιο να σχεδιάζει περιορισμένη δανειακή δραστηριότητα, στα επίπεδα περίπου του 2026, αξιοποιώντας τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και συνεχίζοντας την πολιτική πρόωρης αποπληρωμής των δανείων του επίσημου τομέα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 11,155 δισ. ευρώ, ενώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες, ύψους 23,638 δισ. ευρώ, προβλέπεται να καλυφθούν μέσω μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού, καθώς και με αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός προβλέπει μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους 7,29 δισ. ευρώ, ενώ η ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων υπολογίζεται σε 15,348 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος των χρηματοδοτικών αναγκών περιλαμβάνονται χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου χρέους ύψους 12,483 δισ. ευρώ και ταμειακό έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, επί μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ύψους 7,426 δισ. ευρώ.

Ακόμη, προβλέπονται χορηγήσεις μακροπρόθεσμων δανείων, μεταξύ άλλων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 3,152 δισ. ευρώ, βραχυπρόθεσμων δανείων 5,5 δισ. ευρώ και συμμετοχές σε τίτλους και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 1,702 δισ. ευρώ.

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Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες εμφανίζονται λογιστικά στα 2,013 τρισ. ευρώ

Σημειώνεται ότι, εάν συνυπολογιστούν οι λήξεις του βραχυπρόθεσμου χρέους, οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες εμφανίζονται λογιστικά στα 2,013 τρισ. ευρώ. Το ιδιαίτερα υψηλό αυτό ποσό συνδέεται με τη συνεχή ανακύκλωση των εντόκων γραμματίων και των πράξεων repos και δεν αντιπροσωπεύει αντίστοιχη ανάγκη νέου καθαρού δανεισμού.

Τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου, σε συνδυασμό με τις σχετικά περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες, οι οποίες έχουν επηρεαστεί και από τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους, επιτρέπουν τη διατήρηση μιας συγκρατημένης δανειακής στρατηγικής για το 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός προβλέπει την έκδοση τίτλων υψηλής ρευστότητας, με στόχο να διατηρηθεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η ήδη εκτεταμένη διάρκεια ωρίμανσης του ελληνικού χρέους. Επίσης, επιδιώκεται η περαιτέρω μείωση των περιθωρίων δανεισμού και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του Ελληνικού Δημοσίου ως εκδότη κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χρέους, με αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης αποδόσεων.

Στόχος συγκεκριμένα δάνεια να έχουν αποπληρωθεί το αργότερο έως το 2031

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής για το 2027 αποτελεί η συνέχιση των πρόωρων αποπληρωμών των δανείων που προέρχονται από τον επίσημο τομέα, και ειδικότερα των διμερών δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από τις χώρες της Ευρωζώνης. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται να αξιοποιηθεί και μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου.

Ο βασικός στόχος είναι τα συγκεκριμένα δάνεια να έχουν αποπληρωθεί το αργότερο έως το 2031, δηλαδή τουλάχιστον μία δεκαετία πριν από την τελική ημερομηνία λήξης τους. Η επιλογή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική μείωσης του δημόσιου χρέους, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού 2027, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να υποχωρήσει στο 128,5% του ΑΕΠ το 2027, από 135,8% το 2026.