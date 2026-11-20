Ακρίβεια, στεγαστικό κόστος και κοινωνικές ανισότητες παραμένουν σημαντικές προκλήσεις, δήλωσε ο Πιερρακάκης.

Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα περίοδο οικονομικής ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2027 στη Βουλή. Όπως υπογράμμισε, το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο, καθώς η χώρα αναμένεται, για πρώτη φορά έπειτα από είκοσι χρόνια, να πάψει να καταγράφει το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο υπουργός επισήμανε ότι ο νέος Προϋπολογισμός αποτυπώνει «μια Ελλάδα η οποία διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο», τονίζοντας ότι, παρά τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εμπορικές εντάσεις, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2027 ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 2,3%, η ανεργία θα υποχωρήσει στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ το δημόσιο χρέος θα περιοριστεί στο 128,5% του ΑΕΠ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι διεθνείς εξελίξεις οδήγησαν σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό, στο 4% για το 2026 και στο 2,8% για το 2027, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν υποτιμά τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αύξηση επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει η κυβέρνηση το 2027

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην ενίσχυση των επενδύσεων, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργεί νέες προκλήσεις, για τις οποίες έχει ήδη διαμορφωθεί σχεδιασμός. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια ύψους 29,3 δισ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενισχύεται στα 11 δισ. ευρώ, ενώ δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, η κυβέρνηση προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% το 2027.

Αναφερόμενος στην κοινωνική διάσταση της οικονομικής πολιτικής, ο υπουργός υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση των εισοδημάτων και της ποιότητας ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται μόνιμες μειώσεις φόρων, ενισχύσεις σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο τα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια, το στεγαστικό κόστος και οι κοινωνικές ανισότητες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Τέλος, στάθηκε στην αποκλειστικά ψηφιακή κατάθεση του Προϋπολογισμού, με δυνατότητα πρόσβασης μέσω QR code, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα διαφάνειας. «Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την εποχή της οικονομικής επιβίωσης. Ήρθε η ώρα της οικονομικής φιλοδοξίας», κατέληξε.