Η κυβέρνηση προβλέπει ότι τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις θα αυξηθούν στα 431,2 εκατ. ευρώ το 2028.

Έσοδα ύψους 257,7 εκατ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027, με την κυβέρνηση να συνεχίζει την πολιτική αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας μέσω παραχωρήσεων και διαγωνισμών. Στο επίκεντρο βρίσκονται λιμάνια, τουριστικές μαρίνες και ακίνητα του Δημοσίου, ενώ σημαντικό μέρος των προβλεπόμενων εισπράξεων προέρχεται από συμφωνίες προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ο στόχος των 257,7 εκατ. ευρώ αφορά τα έσοδα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), μέσω του κλάδου του πρώην ΤΑΙΠΕΔ. Ωστόσο, από το συνολικό ποσό, μόλις 94,2 εκατ. ευρώ προβλέπεται να προέλθουν από διαγωνισμούς που αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027. Αντίθετα, 153,8 εκατ. ευρώ αφορούν δόσεις από ήδη ολοκληρωμένες συναλλαγές προηγούμενων ετών, ενώ επιπλέον 9,7 εκατ. ευρώ αναμένονται από διαγωνισμούς στους οποίους έχουν ήδη κατατεθεί δεσμευτικές προσφορές. Επομένως, σχεδόν τα δύο τρίτα των προβλεπόμενων εισπράξεων δεν συνδέονται με νέες αποκρατικοποιήσεις που θα ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο έτος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Για το 2026 εκτιμώνται εισπράξεις 283,6 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 είχαν διαμορφωθεί στα 1,541 δισ. ευρώ και το 2024 στα 4,188 δισ. ευρώ. Συνεπώς, τα έσοδα του 2027 προβλέπονται μειωμένα κατά περίπου 26 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιορίζεται αντίστοιχα και το πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Στο πρόγραμμα λιμάνια, αεροδρόμια και τουριστικές μαρίνες

Στο μέτωπο των νέων αποκρατικοποιήσεων, η εισηγητική έκθεση καταγράφει σειρά διαγωνισμών που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πώληση μετοχών των Οργανισμών Λιμένος Λαυρίου και Ελευσίνας, η μακροχρόνια παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας και η αξιοποίηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Παράλληλα, προωθούνται παραχωρήσεις τουριστικών υποδομών, όπως οι μαρίνες Αργοστολίου, Πύλου και Καλαμαριάς, καθώς και η μαρίνα Mega Yacht στην Κέρκυρα. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης οι μαρίνες Ιτέας, Ζακύνθου, Σκιάθου, Μανδρακίου Ρόδου και Ημερολιάς Κέρκυρας, μαζί με την υποπαραχώρηση της μαρίνας Πάτρας. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παραχωρήσεων δημόσιων υποδομών, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ότι όλες οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν εντός του 2027.

Δημόσια ακίνητα και εισπράξεις από παλαιές συμβάσεις

Στο πρόγραμμα αξιοποίησης περιλαμβάνονται ακόμη τουριστικά ακίνητα, ακίνητα με ιαματικές πηγές και άλλες εκτάσεις του χαρτοφυλακίου του πρώην ΤΑΙΠΕΔ. Από τις προβλεπόμενες εισπράξεις του 2027, περίπου 68,9 εκατ. ευρώ συνδέονται με ακίνητα, ενώ 188,8 εκατ. ευρώ αφορούν εταιρικές συμμετοχές και υποδομές. Στις τελευταίες περιλαμβάνονται και έσοδα από υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης, όπως τα περιφερειακά αεροδρόμια και η Αττική Οδός.

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Η κυβέρνηση προβλέπει ότι τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις θα αυξηθούν στα 431,2 εκατ. ευρώ το 2028, πριν περιοριστούν στα 167,1 εκατ. ευρώ το 2029 και στα 199,2 εκατ. ευρώ το 2030.