Έξαλλοι οι σινεφίλ με την κατάταξη και τις ηχηρές απουσίες δημοφιλών ηθοποιών.

Αντιδράσεις στο διαδίκτυο προκαλεί η λίστα του Variety με τους 100 σημαντικότερους ηθοποιούς όλων των εποχών.

Παρότι η λίστα επιχειρεί να καλύψει όλες τις δεκαετίες και τα κινηματογραφικά είδη, οι τελικές επιλογές των συντακτών φαίνεται πως «άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κορυφαία πεντάδα και οι αντιδράσεις για τη Μέριλιν Μονρόε

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρώτη θέση της λίστας φιγουράρει η Μέριλιν Μονρόε, ως η κορυφαία ηθοποιός όλων των εποχών, μια επιλογή που δίχασε το κοινό.

Η ανάδειξη της Μονρόε ως κορυφαίας σταρ όλων των εποχών προκάλεσε άμεσα σχόλια στα social media, με τους χρήστες έξαλλους να αμφισβητούν ανοιχτά το κριτήριο της κατάταξης.

«Η Μέριλιν Μονρόε είναι νούμερο ένα;;; Πλάκα κάνεις;», έγραψε ένας χρήστης.

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Την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνουν οι Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Τσάρλι Τσάπλιν, Τζακ Νίκολσον και Κάθριν Χέπμπορν.

Ηχηρές απουσίες που εξόργισαν τους θαυμαστές

Πέρα από την κορυφή, το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής εστιάζει στα ονόματα που έμειναν εκτός της εκατοντάδας.

Από τον κατάλογο απουσιάζουν ηθοποιοί με τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική πορεία, όπως οι: Τζόνι Ντεπ, ο Μπρους Γουίλις, ο Μελ Γκίμπσον, η Μισέλ Φάιφερ, η Ρίτα Χέιγουρθ, ο Κιάνου Ριβς και άλλοι.

«Πώς είναι δυνατόν ο Τζόνι Ντεπ να μην είναι στους 100 καλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες όλων των εποχών;», αναρωτήθηκε κάποιος.

Άλλα ονόματα που απουσιάζουν είναι ο Τζάκι Τσαν, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του box office στον πλανήτη για δεκαετίες και ο απίθανος Τζέρι Λιούις, κορυφαία μορφή του αμερικανικού κινηματογράφου τις δεκαετίες του 1950 και 1960.

Νέα γενιά εναντίον θρύλων του box office

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η υψηλή κατάταξη νεότερων σταρ, όπως η Ζεντάγια, η οποία βρέθηκε σε υψηλότερη θέση από βετεράνους ηθοποιούς με εμβληματικά franchises, όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε που δημιούργησε εμβληματικές σειρές ταινιών στην ιστορία του κινηματογράφου ή ο Έντι Μέρφι, οποίος κουβάλησε ολόκληρη τη δεκαετία του 1980 στην πλάτη του.



Οι αντιδράσεις των χρηστών ήταν άμεσες, με πολλούς να εκφράζουν την απορία τους για τον αποκλεισμό του Τζόνι Ντεπ έναντι νεότερων προσώπων.

«Τι είναι πιο απογοητευτικό, ότι ο Τζόνι Ντεπ δεν είναι στη λίστα, ή ότι η Ζεντάγια είναι μέσα;», σημείωσε ένας θαυμαστής.

Από την πλευρά του, κριτικός κινηματογράφου σχολίασε δηκτικά τη σκοπιμότητα τέτοιων δημοσιευμάτων, επισημαίνοντας πως οι λίστες αυτές σχεδιάζονται πρωτίστως για να προκαλούν αντιπαραθέσεις και να συγκεντρώνουν επισκεψιμότητα — έναν στόχο που το Variety φαίνεται πως πέτυχε στο ακέραιο.

Ποιοι είναι λοιπόν οι 100 μεγαλύτεροι κινηματογραφικοί αστέρες όλων των εποχών, σύμφωνα με το Variety