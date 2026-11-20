Αντιδράσεις στο διαδίκτυο προκαλεί η λίστα του Variety με τους 100 σημαντικότερους ηθοποιούς όλων των εποχών.
Παρότι η λίστα επιχειρεί να καλύψει όλες τις δεκαετίες και τα κινηματογραφικά είδη, οι τελικές επιλογές των συντακτών φαίνεται πως «άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η κορυφαία πεντάδα και οι αντιδράσεις για τη Μέριλιν Μονρόε
Αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρώτη θέση της λίστας φιγουράρει η Μέριλιν Μονρόε, ως η κορυφαία ηθοποιός όλων των εποχών, μια επιλογή που δίχασε το κοινό.
Η ανάδειξη της Μονρόε ως κορυφαίας σταρ όλων των εποχών προκάλεσε άμεσα σχόλια στα social media, με τους χρήστες έξαλλους να αμφισβητούν ανοιχτά το κριτήριο της κατάταξης.
«Η Μέριλιν Μονρόε είναι νούμερο ένα;;; Πλάκα κάνεις;», έγραψε ένας χρήστης.
Την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνουν οι Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Τσάρλι Τσάπλιν, Τζακ Νίκολσον και Κάθριν Χέπμπορν.
Ηχηρές απουσίες που εξόργισαν τους θαυμαστές
Πέρα από την κορυφή, το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής εστιάζει στα ονόματα που έμειναν εκτός της εκατοντάδας.
Από τον κατάλογο απουσιάζουν ηθοποιοί με τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική πορεία, όπως οι: Τζόνι Ντεπ, ο Μπρους Γουίλις, ο Μελ Γκίμπσον, η Μισέλ Φάιφερ, η Ρίτα Χέιγουρθ, ο Κιάνου Ριβς και άλλοι.
«Πώς είναι δυνατόν ο Τζόνι Ντεπ να μην είναι στους 100 καλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες όλων των εποχών;», αναρωτήθηκε κάποιος.
Άλλα ονόματα που απουσιάζουν είναι ο Τζάκι Τσαν, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του box office στον πλανήτη για δεκαετίες και ο απίθανος Τζέρι Λιούις, κορυφαία μορφή του αμερικανικού κινηματογράφου τις δεκαετίες του 1950 και 1960.
Νέα γενιά εναντίον θρύλων του box office
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η υψηλή κατάταξη νεότερων σταρ, όπως η Ζεντάγια, η οποία βρέθηκε σε υψηλότερη θέση από βετεράνους ηθοποιούς με εμβληματικά franchises, όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε που δημιούργησε εμβληματικές σειρές ταινιών στην ιστορία του κινηματογράφου ή ο Έντι Μέρφι, οποίος κουβάλησε ολόκληρη τη δεκαετία του 1980 στην πλάτη του.
Οι αντιδράσεις των χρηστών ήταν άμεσες, με πολλούς να εκφράζουν την απορία τους για τον αποκλεισμό του Τζόνι Ντεπ έναντι νεότερων προσώπων.
«Τι είναι πιο απογοητευτικό, ότι ο Τζόνι Ντεπ δεν είναι στη λίστα, ή ότι η Ζεντάγια είναι μέσα;», σημείωσε ένας θαυμαστής.
Από την πλευρά του, κριτικός κινηματογράφου σχολίασε δηκτικά τη σκοπιμότητα τέτοιων δημοσιευμάτων, επισημαίνοντας πως οι λίστες αυτές σχεδιάζονται πρωτίστως για να προκαλούν αντιπαραθέσεις και να συγκεντρώνουν επισκεψιμότητα — έναν στόχο που το Variety φαίνεται πως πέτυχε στο ακέραιο.
Ποιοι είναι λοιπόν οι 100 μεγαλύτεροι κινηματογραφικοί αστέρες όλων των εποχών, σύμφωνα με το Variety
- Marilyn Monroe
- Humphrey Bogart
- Charlie Chaplin
- Jack Nicholson
- Katharine Hepburn
- Sidney Poitier
- Marlon Brando
- Tom Cruise
- Toshiro Mifune
- Barbra Streisand
- Clint Eastwood
- Cary Grant
- Julia Roberts
- James Dean
- Clark Gable
- Bette Davis
- Tom Hanks
- Ingrid Bergman
- John Wayne
- Denzel Washington
- Robert Redford
- Greta Garbo
- Sean Connery
- Elizabeth Taylor
- Harrison Ford
- Audrey Hepburn
- Meryl Streep
- James Stewart
- Brad Pitt
- Grace Kelly
- Paul Newman
- Al Pacino
- Judy Garland
- Spencer Tracy
- Vivien Leigh
- James Cagney
- Catherine Deneuve
- Leonardo DiCaprio
- Rudolph Valentino
- Jane Fonda
- Fred Astaire and Ginger Rogers
- Dustin Hoffman
- Marlene Dietrich
- Julie Andrews
- Steve McQueen
- Robin Williams
- Shirley Temple
- Warren Beatty
- Marcello Mastroianni
- Diane Keaton
- Kirk Douglas
- Joan Crawford
- Bruce Lee
- Robert De Niro
- The Marx Brothers
- John Travolta
- Jodie Foster
- Gene Kelly
- Arnold Schwarzenegger
- Sophia Loren
- Elvis Presley
- Orson Welles
- Faye Dunaway
- Russell Crowe
- Michael Caine
- Will Smith
- Robert Mitchum
- Daniel Day-Lewis
- Dorothy Dandridge
- Jack Lemmon
- Matt Damon
- Nicole Kidman
- Barbara Stanwyck
- Robert Downey Jr.
- Pam Grier
- Burt Lancaster
- Ryan Gosling
- Gregory Peck
- Divine
- Sean Penn
- Liv Ullmann
- Morgan Freeman
- Robert Pattinson
- Kate Winslet
- Burt Reynolds
- Timothée Chalamet
- Whoopi Goldberg
- Lillian Gish
- Nicolas Cage
- Lauren Bacall
- Kristen Stewart
- Shah Rukh Khan
- Joaquin Phoenix
- Emma Stone
- Philip Seymour Hoffman
- Eddie Murphy
- Alain Delon
- Zendaya
- Sylvester Stallone
- Henry Fonda