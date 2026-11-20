Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Τετάρτη 25/11 λόγω της απεργίας των εκπαιδευτικών και του μαθητικού συλλαλητηρίου.

Αλλαγές θα έχει το πρόγραμμα στα σχολεία την προσεχή Τετάρτη 25 Νοεμβρίου καθώς οι εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων θα συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία της ΑΔΕΔΥ ενώ και οι μαθητές ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους προαναγγέλλοντας μαθητικό συλλαλητήριο στις 10:30 στα Προπύλαια. Με αυτά τα δεδομένα η Τετάρτη θα είναι μια μέρα κινητοποιήσεων για τον χώρο της εκπαίδευσης καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να κατέβουν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Απεργία στις 25/11: Το σενάριο για κλειστά σχολεία - Τι ισχύει για τις απουσίες

Με αυτά τα δεδομένα η διεξαγωγή ή μη των μαθημάτων σε Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, Γυμνάσια και Λύκεια θα εξαρτηθεί από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία. Έτσι, σε ορισμένες σχολικές μονάδες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μαθήματα, ενώ σε άλλες μπορεί να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ή αδυναμία λειτουργίας, ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Είναι πιθανό το πρωινό πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά να μην είναι δυνατή η λειτουργία του ολοήμερου, εφόσον ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία και δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των αναγκών.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των καθηγητών. Εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν συμμετέχουν στην κινητοποίηση, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν κανονικά ορισμένες διδακτικές ώρες. Αντίθετα, όταν προκύπτουν κενά στο πρόγραμμα λόγω των αλλεπάλληλων στάσεων εργασίας, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ώρες διδασκαλίας ή πρόωρη αποχώρηση των μαθητών.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι απουσίες των μαθητών εκείνη τη μέρα θα διαγραφούν ή δεν θα καταχωριστούν. Η 21η Οκτωβρίου θεωρείται σχολική μέρα οπότε οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις τάξεις και η παραμονή τους στα σχολεία θα κριθεί από την συμμετοχή των καθηγητών στην κινητοποίηση. Τώρα αν στο σχολείο οι μαθητές έχουν προχωρήσει σε κατάληψη ή συμμετέχουν στο συλλαλητήριο τηρείται υποχρεωτικά απουσιολόγιο.

Από πλευράς Υπουργείου τονίζεται ότι η πρόθεση των μαθητών για καταλήψεις και κλειστά σχολεία ώστε να συμμετάσχουν στο μαθητικό συλλαλητήριο δεν ισοδυναμεί με αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Τα 15μελή των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στη διαμαρτυρία, αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελούς, εκτός και αν για την ίδια μέρα συμμετάσχουν στην απεργία και οι καθηγητές του σχολείου, οπότε τις ώρες που απεργούν εύλογα δεν θα καταχωρηθούν απουσίες στους μαθητές.

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Μαθητικό συλλαλητήριο στις 25/11: «25 Νοεμβρίου βουλιάζουμε τους δρόμους»

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο μαθητικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στα Προπύλαια. Με σύνθημα «Τετάρτη 25 Νοεμβρίου κλειστά σχολεία! Οι μαθητές στο δρόμο μαζί με το λαό» δείχνουν το δρόμο των κινητοποιήσεων για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα σχολεία, και για να εκφράσουν την αντίδρασή τους στις προωθούμενες εκπαιδευτικές αλλαγές. Στο μήνυμά τους σημειώνουν «κλείνουμε τα σχολεία μας μαζί με τους εργαζόμενους που κλείνουν χώρους εργασίας, επιχειρήσεις, κάνουμε παντού χαμό, βγαίνουμε στους δρόμους. Γιατί θέλουμε απαντήσεις στα αιτήματά μας. Απαιτούμε χρηματοδότηση των σχολείων μας, θέλουμε σύγχρονα κτίρια και υποδομές, ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Κάθε βδομάδα ένα σχολείο πλημμυρίζει και ένα ταβάνι καταρρέει! Θέλουν να παρουσιάσουν το εφιαλτικό Εθνικό Απολυτήριο δηλαδή τις Τριπλές Πανελλήνιες! Ανοίγουν πόλεμο με όλους τους μαθητές! Δε θέλουμε ζωή σκλαβιά, μια ζωή φροντιστήρια για να δίνουμε Πανελλαδικές εξετάσεις σε Α, Β και Γ ΓΕΛ για να πάρουμε ένα απολυτήριο. Δε θα πουλήσουμε τα όνειρα μας για τη ζωή στα φροντιστήρια! Δε θα γίνουμε η γενιά που σκύβει το κεφάλι στις απαιτήσεις των κυβερνήσεων, ΕΕ, ΝΑΤΟ, των λίγων που κερδίζουν από τις θυσίες μας»

«Η κοροϊδία πάει σύννεφο από το Υπουργείο Παιδείας»

Οι εκπαιδευτικοί μετά το φιάσκο της τρίτης φάσης των προσλήψεων αναπληρωτών και την τεράστια υποστελέχωση που καταγράφεται οριζόντια σε όλα τα σχολεία με τα κενά να αγγίζουν τις 14.000 δηλώνουν ότι η συμμετοχή στην απεργία είναι μονόδρομος. Όπως δηλώνει εκπαιδευτικός του Συλλόγου ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» στο Dnews «Την ώρα που πλησιάζουν Χριστούγεννα και στους Συλλόγους Διδασκόντων πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό ενός δύσκολου Α΄ τριμήνου στα σχολεία, που χαρακτηρίστηκε από τεράστια υποστελέχωση του δημόσιου σχολείου, το Υπουργείο προχώρησε στη Γ΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών για να καλύψει... το 12% των πάνω από 16.000 κενών πανελλαδικά!

Στον Σύλλογο μας από τα 240 κενά κάλυψαν μόνο τα 20, μηδέν στην παράλληλη στήριξη, μηδέν στα τμήματα ένταξης, μηδέν ΖΕΠ και χάνονται 5.280 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα από όλη την Ελλάδα που δείχνει ότι οι χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες των μαθητών μας, οι χιλιάδες συνάδελφοι που παραμένουν στην αβεβαιότητα αδυνατώντας να προγραμματίσουν στοιχειωδώς τη ζωή τους, για το Υπουργείο και την Κυβέρνηση που φέρουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη, είναι απλά αριθμοί στο excel για να μπορεί να “βγαίνει” ο πολεμικός λογαριασμός που τον φορτώνεται ο λαός. Καμία οικογένεια που αγωνιά για τη μόρφωση των παιδιών της, κανένας εκπαιδευτικός, μόνιμος ή αναπληρωτής, να μην αποδεχτεί αυτήν την κατάσταση. Δεν είναι της “μοίρας μας γραφτό” να μετράμε διαρκώς «χασούρα» από τις ανάγκες μας για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Τώρα να σημάνει ξεσηκωμός!

Κατεβαίνουμε στο δρόμο σύσσωμος ο κλάδος για να δώσουμε όλοι μαζί ακόμη πιο μαζική και αποφασιστική απάντηση στον εμπαιγμό και στην απαξίωση που βιώνουμε εξαιτίας της πολιτικής που λογαριάζει μόνο κέρδη και ζημιές.» Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και της μισθολογικής εξέλιξης της διετίας 2016–2017 καθώς και αφορολόγητο 12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

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Πρόεδρος ΔΟΕ: «Απεργούμε, κλείνουμε τα σχολεία και βγαίνουμε στο δρόμο»

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Νικόλας Βουρδουμπάς εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τους χειρισμούς του υπουργείου Παιδείας, κάνοντας λόγο για κατάσταση που προκαλεί «τη νοημοσύνη και την οργή» των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του «Βάζουν κόφτη στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, διαλύουν τα σχολεία και οδηγούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην ανεργία. Ελάχιστες έως μηδενικές οι προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και στις ειδικότητες, ενώ χιλιάδες κενά παραμένουν ακάλυπτα σε όλες τις διευθύνσεις της χώρας. Ενδεικτικά, με βάση τα κενά που έδωσαν οι ίδιες οι Διευθύνσεις Α΄ Αθήνας: 800 κενά – μόλις 56 προσλήψεις! Αχαΐα: 194 κενά – μόλις 20 προσλήψεις! Και την ίδια στιγμή, ανακοινώνεται πρόγραμμα 4 εκατομμυρίων ευρώ, το «FinStart: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για τη Ζωή», για να μαθαίνουν οι μαθητές μας πόσο φυσιολογικό είναι κάποιοι να φυτοζωούν, ενώ άλλοι να βγάζουν δισεκατομμύρια! Ξεσηκωμός για να λειτουργήσουν επιτέλους τα σχολεία μας στοιχειωδώς, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα! Στις 25 Νοεμβρίου απεργούμε, κλείνουμε τα σχολεία μας και βγαίνουμε στον δρόμο!Δώστε λεφτά για τους μισθούς μας και τα σχολεία μας, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων!»

Πρόεδρος της ΟΛΜΕ στο Dnews: «Στις 25 Νοεμβρίου απεργούμε, απαιτούμε να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ανδρέας Καργόπουλος τόνισε ότι « Στις 25 Νοέμβρη, όλοι οι εκπαιδευτικοί δίνουμε μια δυναμική απάντηση στην κυβερνητική πολιτική: απαιτούμε να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια. Απαιτούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, επαναφορά του 13ου και 14ου του μισθού και του κλεμμένου μισθολογικού κλιμακίου. Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια που να εξυπηρετούν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, ώστε να μπορούμε να συμβάλλουμε στην πραγματική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Σχολείο που να μορφώνει ολόπλευρα τους μαθητές μας, να μπορεί να αναπτύσσει την προσωπικότητά τους, όχι ένα πανάκριβο εξεταστικό κέντρο. Να μπει ένα τέλος στο καθεστώς αυταρχισμού και διώξεων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Η απεργία αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι συνέχεια της πανεκπαιδευτικής απεργίας στις 21 Οκτώβρη, της συμμετοχής μας στη μεγάλη διεθνιστική απεργία σε 113 λιμάνια όλου του κόσμου στις 30 Οκτώβρη, με σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο», του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στις 5 Νοέμβρη. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους χιλιάδες μαθητές μας, που με τη συμμετοχή τους κατάφεραν να σπάσουν το κλίμα τρομοκρατίας που προσπάθησε να επιβάλει η κυβέρνηση, τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και κάποιοι πρόθυμοι διευθυντές εκπαίδευσης και σχολείων. Απέδειξαν ότι πολλές φορές το καλύτερο μάθημα δεν γίνεται μέσα στη σχολική τάξη αλλά στους δρόμους. Ιδιαίτερα να σταθούμε στους μαθητές της Γκράβας που για 24 ολόκληρες μέρες έδωσαν ένα μεγάλο αγώνα μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Οι συνάδελφοί μας κατέθεσαν ολόκληρα μεροκάματα κάνοντας αλλεπάλληλες στάσεις εργασίας, αρνήθηκαν να μπούνε μέσα στις τάξεις και να κάνουν μάθημα πάνω από μία ωρολογιακή βόμβα, επέβαλαν να ξανανοίξει το σχολείο με όρους ασφάλειας. Αυτός ο αγώνας έδειξε ποιος είναι πραγματικά ο δρόμος απέναντι σε αυτήν την πολιτική.

Στις 25 Νοέμβρη απεργούμε μαζικά, κλείνουμε τα σχολεία μας και μαζί με τους μαθητές μας συμμετέχουμε στην μεγάλη πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε εμείς και οι μαθητές μας, να ζούμε σε έναν κόσμο που η φτώχεια, η εξαθλίωση, ο πόλεμος και η προσφυγιά είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεν υποχωρούμε, δεν συμβιβαζόμαστε. Θα συνεχίσουμε να διδάσκουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζει σε έναν κόσμο ειρηνικό, στον οποίο να απολαμβάνει τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, να απαλλάσσεται από το μόχθο, ώστε να αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητά του μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το πραγματικά σύγχρονο με βάση τους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης»