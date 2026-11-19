Μαθητές καταγγέλλουν επικίνδυνες συνθήκες, σοβαρές ελλείψεις και χρόνια προβλήματα στο σχολικό κτίριο – Απαιτούν άμεσες λύσεις και ασφαλές σχολείο!

Σύσσωμη η εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα καταγγέλλει την κατάσταση των υποδομών στο 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης καθώς καθημερινά καταγράφονται σοβαρά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Πέφτουν σοβάδες, υπάρχουν διαρροές νερού και υγρασία στις αίθουσες, ενώ προβλήματα αναφέρονται ακόμη και στο υπόγειο, όπου βρίσκεται το γυμναστήριο. Η παρουσία μούχλας, οι εργασίες και οι σκαλωσιές στους χώρους του κτιρίου, αλλά και οι κλειστές τουαλέτες, συνθέτουν μια απαράδεκτη εικόνα. Πρόκειται για ένα σχολικό κτίριο που λειτουργεί ως σχολείο από το 1978, ενώ ανήκει σε ιδιώτη και μισθώνεται από το κράτος. Για δεκαετίες, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να λειτουργήσουν σε συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται ούτε στις στοιχειώδεις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Ζητούν άμεσο και ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο του κτιρίου, αποκατάσταση όλων των επικίνδυνων φθορών, των διαρροών, της υγρασίας και των προβλημάτων στις εγκαταστάσεις αλλά και οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου.

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