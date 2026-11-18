Πώς δικαιολογεί το Υπουργείο Παιδείας το γεγονός ότι παρά τη τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών 267 θέσεις εκπαιδευτικών και 26 θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ έμειναν ακάλυπτες.

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών που μιλούν για «φιάσκο» και «πανωλεθρία» αναφορικά με τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης των προσλήψεων αναπληρωτών εν μέσω χιλιάδων ακάλυπτων κενών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας οδήγησε το ΥΠΑΙΘΑ να προχωρήσεις σε διευκρινίσεις για τα αριθμητικά δεδομένα και την αποτίμηση της στελέχωσης των σχολείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ, από τις συνολικά 3.113 θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ), καλύφθηκαν οι 2.820, ενώ 293 θέσεις παρέμειναν κενές. Το Υπουργείο αποδίδει τις ακάλυπτες θέσεις στην έλλειψη διαθέσιμων υποψηφίων στους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες, οι οποίοι να είχαν δηλώσει ως περιοχές προτίμησης τις συγκεκριμένες περιοχές όπου εντοπίστηκαν τα κενά.

Η εκδοχή ΥΠΑΙΘΑ για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Γ φάση

Από τις 2.006 θέσεις που αφορούσαν εκπαιδευτικούς, καλύφθηκαν οι 1.739, ενώ παρέμειναν κενές 267 θέσεις. Όπως τονίζεται από αυτές τις ακάλυπτες θέσεις, οι 220 αφορούν δασκάλους Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Όσον αφορά τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, από τις 1.107 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν οι 1.081, ενώ 26 παρέμειναν ακάλυπτες. Ειδικότερα, 23 από τις κενές θέσεις αφορούν σχολικούς νοσηλευτές και 3 εργοθεραπευτές. Το ΥΠΑΙΘΑ υποστηρίζει ότι οι θέσεις που δεν καλύφθηκαν δεν έμειναν κενές λόγω έλλειψης διαθέσιμων πιστώσεων ή αδυναμίας ολοκλήρωσης των προσλήψεων, αλλά επειδή δεν υπήρχαν υποψήφιοι που να έχουν δηλώσει τις συγκεκριμένες περιοχές ως προτιμήσεις.