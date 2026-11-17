Το απεργιακό ραντεβού της ΑΔΕΔΥ είναι προγραμματισμένο για τις 10:30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος - Ηχηρό παρών από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρά την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου η ΑΔΕΔΥ, απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής συμμετοχής προς τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Όπως ανακοινώθηκε, βασικό αντικείμενο της κινητοποίησης αποτελεί «η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων και η εφαρμογή πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα». Στο πλαίσιο της απεργίας, η συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ σε όλη τη χώρα οι απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους που θα ορίσουν τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, «η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες».

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία της 25ης Νοεμβρίου

« Δεν συμβιβαζόμαστε με την ακρίβεια, τους καθηλωμένους μισθούς, την ενεργειακή φτώχεια, τη δραματική κατάσταση στη δημόσια υγεία και παιδεία. Δεν ανεχόμαστε να θεωρείται κανονικότητα η μόνιμη υποστελέχωση των υπηρεσιών, η απαξίωση τους ώστε να έχουν ελεύθερο πεδίο δράσης οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, η παραχώρηση των κερδοφόρων τμημάτων στους κάθε λογής εργολάβους. Δίνουμε τη μάχη για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση της αδικίας και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, απαιτούμε και διεκδικούμε αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία.

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Διεκδικούμε:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής μας δύναμης.

Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού & του ΜΚ 2025-2026

Kατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης

Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα.

«Ξεπάγωμα» της διετίας 2016 – 17, με χορήγηση του ΜΚ.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην Υγεία, την Παιδεία, τους ΟΤΑ, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και την Ασφάλιση – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια: Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης – Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Προστασία της λαϊκής στέγης: Καθορισμός ανώτατου πλαφόν στα ενοίκια και πλήρης απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Υπεράσπιση της μονιμότητας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Κατάργηση των αυταρχικών και τιμωρητικών διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου.

ΟΧΙ στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητα, στην αλληλεγγύη και στη μαζική συμμετοχή. Με συλλογικότητα και αποφασιστικότητα μπορούμε να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά όσα δικαιούμαστε.»

Σχολεία: Απεργία δασκάλων και καθηγητών στις 25/11

Δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία της 25ης Νοεμβρίου υπό την ομπρέλα της ΑΔΕΔΥ εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε σειρά θεμάτων που αφορούν τη σχολική καθημερινότητα, τις εργασιακές τους συνθήκες και τις πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν το δημόσιο σχολείο. Η κινητοποίηση των καθηγητών και δασκάλων στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων τους, αλλά και στη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές.

«Η κατάσταση στα σχολεία και στη ζωή μας δεν πάει άλλο!»

Όπως σημειώνουν εκπαιδευτικοί «Η κατάσταση στα σχολεία και στη ζωή μας δεν πάει άλλο! Φτάνουμε στον Δεκέμβρη και χιλιάδες κενά εξακολουθούν να υπάρχουν, ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή και σε μαθήματα ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών υπονομεύονται. Οι συγχωνεύσεις και οι συμπτύξεις τμημάτων δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες. Σε τάξεις με 25 μαθητές, με παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Η χρόνια υποχρηματοδότηση οδηγεί τα σχολεία σε οικονομική ασφυξία, που επιδεινώθηκε μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών. Γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύπτουν ακόμα και βασικές λειτουργικές ανάγκες. Τα ασυντήρητα και ακατάλληλα σχολικά κτίρια εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Τα καθημερινά περιστατικά σε όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνουν την ανάγκη για άμεσους ελέγχους και ουσιαστικά έργα συντήρησης. Οι μισθοί μας εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια, την ενέργεια και τις μετακινήσεις. Οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμα και αξιοπρεπή στέγη. Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε να μετράμε τεράστιες μισθολογικές απώλειες από την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, το κλεμμένο Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) της διετίας 2016–2017 και τις αλλεπάλληλες περικοπές, που καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει αναπληρώσει. Συνεχίζεται η εργασιακή εξουθένωση, η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, οι πειθαρχικές διώξεις για τη συμμετοχή σε συλλογικές αποφάσεις των σωματείων και στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.»

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 25/11 λόγω της απεργίας;

Όπως συμβαίνει σε κάθε απεργία έτσι και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα υπάρξει αναδιαμόρφωση στη λειτουργία των σχολείων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς θα υπάρξει ευρεία συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει οδηγία να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία ανήμερα της απεργίας της ΑΔΕΔΥ καθώς όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.