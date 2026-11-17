Οι οπαδοί της ΑΕΚ εισέβαλαν σε αγώνα με την πρωταθλήτρια Δανίας στις 27 Νοεμβρίου 1968.

Το μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα μοναδικό ντοκουμέντο, από τον αγώνα της Ένωσης εναντίον της πρωταθλήτριας Δανίας, Ακαντέμισκ, στις 27 Νοεμβρίου 1968. Τότε που δεκάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, στην πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της χούντας σε αθλητικό γεγονός.

Η πράξη αντίστασης, που η δικτατορία και η λογοκρισία της εξαφάνισαν από όλες τις εφημερίδες και τα ρεπορτάζ.

Το 1968 η πρωταθλήτρια τότε ΑΕΚ ταξίδεψε στη Δανία για να αντιμετωπίσει την επίσης πρωταθλήτρια Ακαντέμισκ, για να πάρει την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης.

Η αποστολή ήταν δύσκολη μετά το 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά δεν ήταν ο αγώνας που θα έκανε τον αγώνα ιστορικό ντοκουμέντο αλλά οι περίπου 2.000 φίλοι της ΑΕΚ. Δεκάδες από αυτούς λίγο πριν το ημίχρονο εισέβαλαν τον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της Χούντας. Παρά τις προσπάθειες των Δανών παικτών και της αστυνομίας, εκείνοι παρέμεναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάνοντας καθιστική διαμαρτυρία. Πολλοί από αυτούς προπηλακίστηκαν και χτυπήθηκαν από τους Δανούς παίκτες και από αστυνομικούς ενώ υπήρξαν και αρκετοί τραυματίες που αποχώρησαν με ασθενοφόρα.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε μετά από μερικά λεπτά και οι παίκτες της ΑΕΚ πήρε το πρώτο διπλό στην ευρωπαϊκή ιστορία του συλλόγου και την πρώτη πρόκριση ελληνικής ομάδας στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

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Τρία χρόνια αργότερα, στις 15 Σεπτεμβρίου του 1971 στην ίδια διοργάνωση σε αγώνα απέναντι στην Ίντερ μία άλλη ομάδα οπαδών της ΑΕΚ, ανάρτησαν πανό κατά της Χούντας.

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