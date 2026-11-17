H συναλλαγή περιλαμβάνει την έκδοση έως 25 εκατ. νέων μετοχών μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, καθώς και τη διάθεση έως 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen, η οποία αποτελεί σήμερα τον μοναδικό μέτοχο της ΜΕΤΚΑ.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της ΜΕΤΚΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαδικασία ξεκινά αύριο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με το εύρος τιμής διάθεσης να διαμορφώνεται μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, που εγκρίθηκε σήμερα, η συναλλαγή περιλαμβάνει την έκδοση έως 25 εκατ. νέων μετοχών μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, καθώς και τη διάθεση έως 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen, η οποία αποτελεί σήμερα τον μοναδικό μέτοχο της ΜΕΤΚΑ.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα αύξησης του αριθμού των προσφερόμενων μετοχών κατά επιπλέον 5 εκατ., μέσω δικαιώματος προαίρεσης της Metlen. Εφόσον ενεργοποιηθεί πλήρως η συγκεκριμένη δυνατότητα, ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν μπορεί να φθάσει τα 35 εκατομμύρια.

Η συνδυασμένη προσφορά απευθύνεται τόσο στο ελληνικό επενδυτικό κοινό όσο και σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Αρχικά προβλέπεται η διάθεση έως 15 εκατ. μετοχών σε κάθε κατηγορία, ενώ η τελική κατανομή θα καθοριστεί με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση επαρκούς ζήτησης, τουλάχιστον το 40% των προσφερόμενων μετοχών θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς.

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Στις 26 Νοεμβρίου η έναρξη διαπραγμάτευσης

Με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί στις 20 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης προσφορών.

Η κατανομή και παράδοση των μετοχών στους επενδυτές προγραμματίζεται για τις 25 Νοεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών τοποθετείται στις 26 Νοεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον το 30% των μετοχών της ελληνικής δημόσιας προσφοράς προβλέπεται να κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές.

Ανεκτέλεστο 2,1 δισ. ευρώ και ισχυρή κερδοφορία

Η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων, των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το συνολικό ανεκτέλεστο και τα έργα σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης ανέρχονταν στις 30 Ιουνίου 2026 σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1 δισ. ευρώ αφορούσε έργα σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης.

Παράλληλα, ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο πέντε έργων ΣΔΙΤ, με εκτιμώμενη συνολική καθαρή παρούσα αξία πληρωμών διαθεσιμότητας περίπου 685 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, ο κύκλος εργασιών του 2025 ανήλθε σε 688,8 εκατ. ευρώ, έναντι 363,9 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 85 εκατ. ευρώ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις έφθασαν τα 444 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη τα 68 εκατ. ευρώ.

Η ΜΕΤΚΑ στοχεύει, επίσης, σε μερισματική πολιτική που θα προβλέπει διανομή περίπου του 35% των καθαρών κερδών, ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της.