Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.637,69 μονάδες.

Με ήπιες απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την άνοδο επιλεγμένων τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τον τζίρο να καταγράφει σημαντική αύξηση.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.637,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 290,40 εκατ. ευρώ, έναντι 234,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τον όγκο στα 39,45 εκατ. τεμάχια. Μέσω 22 πακέτων διακινήθηκαν 34,9 εκατ. ευρώ. Οι τράπεζες συγκέντρωσαν συναλλαγές 196,3 εκατ. ευρώ, απορροφώντας περισσότερο από τα δύο τρίτα του συνολικού τζίρου. Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε αρνητική, καθώς 65 μετοχές έκλεισαν πτωτικά, 37 ανοδικά και 36 αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,03% στις 3.220,10 μονάδες. Η Eurobank έκλεισε στα 4,90 ευρώ με πτώση 0,18% και συναλλαγές 64,9 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 1,04% στα 17,09 ευρώ, με τζίρο 45,3 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς έχασε 1,27% στα 10,12 ευρώ, με συναλλαγές 45,2 εκατ. ευρώ. Ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε η Alpha Bank, που έκλεισε στα 4,70 ευρώ με απώλειες 2,38% και τζίρο 32,9 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.771,20 μονάδες με απώλειες 0,55%. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαμορφώθηκε στις 3.093,60 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,58%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 1,15% στα 51,60 ευρώ, η Metlen κατά 1,51% στα 45,70 ευρώ και η Lamda Development κατά 1,68% στα 5,83 ευρώ.

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Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνίστησε στην άνοδο, κλείνοντας στα 43,02 ευρώ με κέρδη 3,66% και συναλλαγές 8,3 εκατ. ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε κατά 1,90% στα 13,96 ευρώ, η ΕΛΧΑ κατά 1,56% στα 3,58 ευρώ και η Βιοχάλκο κατά 1,40% στα 15,96 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Alter Ego σημείωσε άνοδο 2,47% στα 6,63 ευρώ, ενώ ο Σαράντης κέρδισε 1,16% στα 12,18 ευρώ. Αντίθετα, η Autohellas υποχώρησε κατά 1,95% και ο ΑΔΜΗΕ κατά 1,85%.