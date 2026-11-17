Μετά το νέο τζακ ποτ, το Τζόκερ μοιράζει σήμερα τουλάχιστον 1,1 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη κλήρωση του Τζόκερ για την τρέχουσα εβδομάδα πραγματοποιείται σήμερα (17/11) και το χρηματικό έπαθλο που θα μοιραστούν οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας είναι τουλάχιστον 1,1 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, όπως σε κάθε κλήρωση. Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: