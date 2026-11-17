Λεοντίδες 2026: Βροχή από «πεφταστέρια» απόψε στον ουρανό – Η καλύτερη ώρα για να απολαύσετε το φαινόμενο.

Απόψε τα μεσάνυχτα κορυφώνεται η βροχή των πεφταστεριών του Νοεμβρίου. Ο λόγος για τις Λεοντίδες, τα υπολείμματα της ουράς του κομήτη 55P/Tempel-Tuttle. Τα πεφταστέρια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητες 70 χιλιομέτρων την ώρα, κάτι που καθιστά τις Λεοντίδες την ταχύτερη ετήσια βροχή μετεώρων. Σύμφωνα με τους ειδήμονες για να παρατηρήσετε την αποψινή βροχή πεφταστεριών κοιτάξτε στα Ανατολικά μετά τα μεσάνυχτα.

Πεφταστέρια: Η καλύτερη ώρα για να απολαύσετε τΙς Λεοντίδες 2026

Η καλύτερη ώρα παρατήρησης για την Ελλάδα είναι μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου και κυρίως τις ώρες πριν από την αυγή της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου. Η μέγιστη δραστηριότητα προβλέπεται στις 01:45 τα ξημερώματα της 18ης Νοεμβρίου (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αστρονομικές προβλέψεις. Για καλύτερη θέαση επιλέξτε ένα σκοτεινό σημείο μακριά από την πόλη. Κοιτάξτε προς ένα μεγάλο τμήμα του ουρανού, όχι αποκλειστικά προς τον αστερισμό του Λέοντα. Αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι για 20–30 λεπτά. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κυάλια ή τηλεσκόπιο.

Πόσα πεφταστέρια θα δούμε;

Ο θεωρητικός ρυθμός φτάνει τα 15 μετέωρα ανά ώρα υπό ιδανικές συνθήκες. Στην πράξη, ο αριθμός θα είναι μικρότερος και θα εξαρτηθεί από τον καιρό και τη φωτορρύπανση.

Πηγή Φωτογραφίας: Εθνικό Αστεροσκοπείο Κέντρα Επισκεπτών/ Facebook

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι είναι οι Λεοντίδες και γιατί τις βλέπουμε κάθε Νοέμβριο

Οι Λεοντίδες αποτελούν μία από τις πιο γνωστές φθινοπωρινές βροχές διαττόντων. Αν και συνήθως χαρακτηρίζονται από μέτρια δραστηριότητα -περίπου 10 έως 15 μετέωρα την ώρα- έχουν μείνει στην ιστορία για τις θεαματικές «εκρήξεις» τους. Κάθε περίπου 33 χρόνια, όταν η Γη συναντά πυκνότερα νέφη σωματιδίων, η βροχή μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό ουράνιο σόου, με εκατοντάδες ή ακόμη και δεκάδες χιλιάδες μετέωρα ανά ώρα. Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν το 2001, αφήνοντας ιστορικές εικόνες για τους φίλους της αστρονομίας. Η ονομασία «Λεοντίδες» προέρχεται από το σημείο του ουρανού όπου φαίνεται να ξεκινούν τα μετέωρα, τον αστερισμό του Λέοντα.

Αν και το σημείο αυτό είναι απλώς μια οπτική προέλευση, είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό της βροχής. Στην πραγματικότητα, οι Λεοντίδες είναι μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και πάγου που άφησε στην τροχιά του ο κομήτης 55P/Tempel–Tuttle. Ανακαλύφθηκε το 1865 και ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο κάθε 33 χρόνια, όσο η περίοδος των εκρήξεων της βροχής. Κάθε Νοέμβριο, η Γη συναντά τα απομεινάρια της ουράς του κομήτη, τα οποία εισέρχονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα με τεράστια ταχύτητα. Καθώς αυτά τα μικροσκοπικά θραύσματα πέφτουν στην ατμόσφαιρα, «αναφλέγονται» από την τριβή με τον αέρα, δημιουργώντας τις φωτεινές εκρήξεις που παρατηρούμε ως διάττοντες αστέρες. Ο κομήτης θα ξαναπλησιάσει τη Γη το 2031, οπότε οι Λεοντίδες των επόμενων χρόνων ίσως γίνουν ακόμη πιο δραστήριες.





