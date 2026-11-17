Κλειστό θα παραμείνει το Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό στις Αχαρνές από την Τετάρτη 18 μέχρι και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Στον απόηχο των καταγγελιών για την εμφάνιση τρωκτικών στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Αχαρνών αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος για τις επόμενες τρεις μέρες. Όπως ενημέρωσε η δημοτική αρχή το Dnews με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Βρεττού, η σχολική μονάδα θα παραμείνει κλειστή για τρεις ημέρες, από την Τετάρτη 18 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, οι απαιτούμενες εργασίες μυοκτονίας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, προβλέπεται να ακολουθήσει πλήρης έλεγχος σε όλους τους χώρους του σχολικού συγκροτήματος, καθώς και παρεμβάσεις ευρύτερης κλίμακας. Στόχος είναι να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν όλες οι πιθανές εστίες εισόδου των τρωκτικών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επανεμφάνισής τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών. Όπως τονίστηκε από πλευράς δημοτικής αρχής το ζητούμενο είναι οι παρεμβάσεις να είναι ουσιαστικές ώστε το σχολείο να επανειτουργήσει από την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Τι κατήγγειλαν οι εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με καταγγελίες εκπαιδευτικών από το ΠΕ.ΑΝ Αττικής «Ο Σωκράτης» ποντίκια κυκλοφορούν εδώ και περισσότερο από έναν μήνα στο σχολικό κτίριο, με αποτέλεσμα μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση. Η παρέμβαση της δημοτικής αρχής ήταν άμεση καθώς οι εκπαιδευτικοί τόνιζαν ότι «Η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών μας δεν μπορεί να βασίζεται στη «ρουλέτα» της τύχης! Απαιτούμε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η Δημοτική Αρχή Αχαρνών να πραγματοποιήσει, ως οφείλει στους δημότες της όλες τις απαραίτητες εργασίες μυοκτονίας και απολύμανσης σε όλα τα σχολεία του Δήμου, με προτεραιότητα το Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, την ουσιαστική επιδιόρθωση όλων των κατασκευαστικών προβλημάτων των σχολείων του Δήμου»