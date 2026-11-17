Η απάντηση στα σχόλια του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Ανδρομάχη, και ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η ερμηνεύτρια, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Λιβάνη, λειτουργούν ως ομάδα, έχοντας ως προτεραιότητά τους το παιδί τους, τον μικρό Γεράσιμο.

Παράλληλα, η Ανδρομάχη, απαντά με τον δικό της τρόπο στις δηλώσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, ο οποίος φαίνεται πως την χαρακτήρισε «χαροκαμένη μάνα».

«Θεωρώ ότι πλέον οι ανθρώπινες σχέσεις δεν κρατάνε γιατί δουλεύουμε παραπάνω με τον εαυτό μας. Μία κρίση είναι τα πάντα πλέον. Όλη η ζωή είναι μία κρίση.

Πρέπει να βρίσκουμε το χαμόγελο και να περνάμε όμορφο, όμως, παρόλο που είναι τα πράγματα έτσι», σημείωσε αρχικά η Ανδρομάχη.

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Η απάντηση της Ανδρομάχης στον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ανδρομάχη ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, ο οποίος την χαρακτήρισε «χαροκαμένη μάνα».

Ακούγοντας το ερώτημα, η Ανδρομάχη γέλασε αρχικά και στη συνέχεια δήλωσε: «Είναι πάρα πολύ αστείο! Δεν με ενοχλούν τα σχόλια, γενικά. Ο κύριος Ποσειδώνας, ανήκει και σε μία κατηγορία ανθρώπων που… έχει πολλά νεύρα. Θα πρέπει λίγο να κουλάρει, θα πρέπει λίγο να βρει έναν τρόπο να ζει πολύ όμορφα τη ζωή του και όχι με τόσα νεύρα. Αυτό που έχω καταλάβει, από αυτά που βλέπω γύρω μου, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους… έτσι, αυτό το δηλητήριο, στο τέλος τους ίδιους δηλητηριάζει αυτό. Οπότε, οκ. Είναι η γνωμούλα σας, δεν με ενδιαφέρει, όλα καλά, να είστε καλά. Δεν τον γνωρίζω και ούτε θα έμπαινα στη διαδικασία να τον γνωρίσω».

Παράλληλα, η Ανδρομάχη, με αφορμή τις ερωτήσεις των ρεπόρτερ, ξεκαθάρισε το λόγο για τον οποίο ήρθε στη δημοσιότητα το επίσημο Δελτίο Τύπου για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη: «Το δελτίο τύπου γίνεται στα πλαίσια του να σταματήσει ο κάθε ένας να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Ούτε σημαίνει ότι νιώθουμε ότι είμαστε κάτι, φαντασμένοι, ή ότι υπάρχει έπαρση. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε… Όταν έγινε ο γάμος μας βγήκαν προς τα έξω αυτά που βγήκαν. Έχει δειλία και ανευθυνότητα το να μην πεις ‘ξέρετε κάτι τα δεδομένα είναι αυτά, οπότε ας είμαστε ευγενικοί, γιατί υπάρχει και ένα πλασματάκι’. Οι κακοπροαίρετοι, κακοπροαίρετα θα τα πάρουν τα πράγματα, θα πουν το μακρύ τους, θα πουν το κοντό τους…».

«Είμαι ερωτευμένη με τον γιο μου. Με τον Γιώργο είμαστε ομάδα. Πάντα οι γονείς πρέπει να είναι ομάδα, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι το παιδάκι μας να μεγαλώσει όμορφα, με αγάπη και να ξέρει ότι έχει δύο γονείς που τον λατρεύουν», κατέληξε η Ανδρομάχη.

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