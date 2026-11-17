«Ποτέ δεν το έμαθε κανένας», εξομολογήθηκε στο «The 2Night Show».

Καλεσμένη στο «The 2Night Show», η Τζένη Μπότση άνοιξε την καρδιά της μιλώντας για την προσωπική της ζωή, τις σχέσεις που τη «σημάδεψαν», αλλά και την απιστία, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει έναν χωρισμό.

Αρχικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χαρακτήρα της, παραδεχόμενη ότι η ειλικρίνειά της δεν της βγαίνει πάντα σε καλό. «Αγαπώ πολύ τη ζωή, τη σέβομαι και την εκτιμώ», δήλωσε, εξηγώντας ότι είναι αυστηρή τόσο με τον εαυτό της όσο και με τους ανθρώπους που αγαπά. Όπως εξομολογήθηκε, δεν τα πήγαινε ποτέ καλά με τη διπλωματία και, μεγαλώνοντας, έμαθε πότε να εκφράζει τη γνώμη της και πότε να παραμένει σιωπηλή.

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