Τρία νέα burgers εγκαινιάζουν μια νέα σειρά που ήρθε για να μείνει στο menu της McDonald’s, με ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς και εκλεκτές πρώτες ύλες.

Η McDonald’s παρουσιάζει τη νέα Signature Collection, εγκαινιάζοντας μια νέα πρόταση στο menu της σε μια χρονιά που σηματοδοτεί 35 χρόνια παρουσίας της McDonald’s στην Ελλάδα. Με πλούσιες συνταγές, προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και ιδιαίτερους γευστικούς συνδυασμούς, η νέα σειρά απευθύνεται στους λάτρεις του burger που αναζητούν κάτι πιο ξεχωριστό.

Η Signature Collection είναι μια νέα, δυναμική σειρά που ήρθε για να μείνει και να εξελίσσεται διαρκώς μέσα από νέες συνταγές και δημιουργικές προτάσεις. Απευθύνεται στους λάτρεις του burger που αναζητούν κάτι πιο ξεχωριστό, προσφέροντας μια πιο premium εμπειρία σε προσιτή τιμή, πάντα με τη γεύση και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν τη McDonald’s.

Η σειρά εγκαινιάζεται με τρία νέα burgers, το Glorious Jack, το Double Glorious Jack και το Mighty Jane, που φέρουν την υπογραφή του chef Δημήτρη Σκαρμούτσου. Οι πρώτες αυτές συνταγές συνδυάζουν εκλεκτές πρώτες ύλες, ιδιαίτερους γευστικούς συνδυασμούς και τη δημιουργική ματιά του chef, δίνοντας στη νέα σειρά τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα.

Το Glorious Jack συνδυάζει ζουμερό βοδινό μπιφτέκι, Pepper Jack cheese, τραγανό bacon, creamy BBQ και bacon sauce, δροσερή λόλα, φρέσκια ντομάτα, πίκλες και ψιλοκομμένο κρεμμύδι σε brioche bun. Για όσους θέλουν ακόμη πιο έντονη burger εμπειρία, το Double Glorious Jack προσθέτει δεύτερο μπιφτέκι, ενισχύοντας τον πλούσιο χαρακτήρα της συνταγής.

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Το Mighty Jane για όσους επιλέγουν το κοτόπουλο ως το αγαπημένο τους υλικό με δύο chicken strips από φιλέτο κοτόπουλο, Pepper Jack cheese, honey mustard με σπόρους μουστάρδας, tomato onion sauce, δροσερή λόλα, φρέσκια ντομάτα και ψιλοκομμένο κρεμμύδι, επίσης σε brioche bun.

«Στη McDonald’s επενδύουμε διαχρονικά στην καινοτομία, εξελίσσοντας την εμπειρία μας με βάση τις ανάγκες των επισκεπτών μας. Η Signature Collection εκφράζει αυτή τη φιλοσοφία, προσφέροντας κάτι πιο ξεχωριστό στους λάτρεις του burger, με εκλεκτές πρώτες ύλες, δημιουργικούς γευστικούς συνδυασμούς και προσιτή τιμή», δήλωσε ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas.

«Για μένα, ένα καλό burger είναι πάνω απ’ όλα θέμα γευστικής ισορροπίας. Κάθε υλικό πρέπει να έχει λόγο ύπαρξης και να συμβάλλει στη συνολική εμπειρία της μπουκιάς. Αυτό ήταν και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της συνεργασίας με τη McDonald’s: να δημιουργήσουμε συνταγές με ξεχωριστή προσωπικότητα, που παραμένουν απολαυστικές και αναγνωρίσιμα McDonald’s», αναφέρει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Η παρουσίαση της Signature Collection συμπίπτει με μια σημαντική επέτειο για τη McDonald’s στην Ελλάδα. 35 χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου εστιατορίου στο Σύνταγμα το 1991, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει την παρουσία και την πρότασή της στην ελληνική αγορά, παραμένοντας κοντά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και συνήθειες των επισκεπτών της.

Τα νέα Signature Burgers είναι διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald’s στην Ελλάδα. Το Glorious Jack διατίθεται από €6,20, το Double Glorious Jack από €7,20 και το Mighty Jane από €5,70.