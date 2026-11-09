Πολλές παρέμειναν για δεκαετίες στα ντουλάπια σπιτιών, ενώ σήμερα κάνουν την εμφάνισή τους σε παλαιοπωλεία, καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών και διαδικτυακές δημοπρασίες.

Μια ξεχωριστή ιστορία από το παρελθόν της McDonald’s έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς ορισμένα διαφημιστικά αντικείμενα της δεκαετίας του 1970 αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη συλλεκτική αξία. Πρόκειται για τις χαρακτηριστικές λευκές γυάλινες κούπες καφέ που κυκλοφόρησε η αμερικανική αλυσίδα το 1976, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου πρωινού της μενού.

Τότε, η McDonald’s προσέφερε δωρεάν μία κούπα σε όσους αγόραζαν καφέ, χυμό και ένα γεύμα πρωινού. Οι κούπες ήταν κατασκευασμένες από το χαρακτηριστικό αδιαφανές λευκό γυαλί, γνωστό ως milk glass, και ανήκαν στη σειρά Fire-King της αμερικανικής εταιρείας Anchor Hocking.

Με το στιβαρό σώμα, τη φαρδιά λαβή σε σχήμα D, το χαρακτηριστικό λογότυπο «Good Morning» και τον χαμογελαστό ήλιο, οι κούπες έγιναν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αντικείμενα εκείνης της εποχής. Η εταιρεία επανέλαβε την προωθητική ενέργεια δύο χρόνια αργότερα, διαθέτοντας ακόμη περισσότερες κούπες στο κοινό.

Η ανθεκτική κατασκευή τους αποδείχθηκε καθοριστική για τη διατήρησή τους στον χρόνο. Πολλές παρέμειναν για δεκαετίες στα ντουλάπια σπιτιών, ενώ σήμερα κάνουν την εμφάνισή τους σε παλαιοπωλεία, καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών και διαδικτυακές δημοπρασίες.

Πόσο αξίζουν σήμερα

Οι συγκεκριμένες κούπες θεωρούνται από τα πιο περιζήτητα vintage συλλεκτικά αντικείμενα της McDonald’s. Στο eBay και στο Etsy, μεμονωμένα κομμάτια είναι προς πώληση σε τιμές που κυμαίνονται από 20 έως 99 δολάρια, ενώ τα σετ των τεσσάρων μπορεί να φτάσουν σε αρκετές εκατοντάδες δολάρια.

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Η αναγνώριση μιας αυθεντικής κούπας απαιτεί προσεκτική εξέταση. Σημαντική ένδειξη είναι ο πάτος της, όπου θα πρέπει να υπάρχει ανάγλυφη η επωνυμία Fire-King, καθώς και το σήμα της κατασκευάστριας Anchor Hocking.

Δεν είναι λίγοι οι συλλέκτες που θυμούνται τις συγκεκριμένες κούπες από τα παιδικά τους χρόνια ή τις έχουν διατηρήσει από την εποχή που τις χρησιμοποιούσαν οι γονείς και οι παππούδες τους.

Δεν είναι τα μόνα συλλεκτικά αντικείμενα

Οι κούπες Fire-King δεν αποτελούν τη μοναδική περίπτωση διαφημιστικών αντικειμένων της McDonald’s που απέκτησαν αξία. Τα ποτήρια Camp Snoopy του 1983, καθώς και εκείνα που κυκλοφόρησαν με αφορμή την ταινία «The Great Muppet Caper», εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τους συλλέκτες.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει και η σειρά Action Series του 1977, η οποία περιλάμβανε έξι ποτήρια με τους αυθεντικούς χαρακτήρες της McDonaldland. Ένα πλήρες σετ μπορεί να αποφέρει ακόμη και μερικές εκατοντάδες δολάρια, κυρίως λόγω της σπανιότητάς του.

Η διάθεση της συγκεκριμένης σειράς σταμάτησε πρόωρα, έπειτα από ανησυχίες που διατυπώθηκαν για την παρουσία μολύβδου στα ποτήρια. Ως αποτέλεσμα, περίπου 10 εκατομμύρια τεμάχια δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από tastingtable.com