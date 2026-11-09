Η νέα δραστηριότητα επιτρέπει στην ίδια και στον σύζυγό της να μην εργάζονται πλέον με πλήρες ωράριο και να περνούν περισσότερο χρόνο με τις τρεις κόρες τους.

Η 37χρονη Leela Rea από την Καλιφόρνια βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο να αξιοποιήσει την αυλή του σπιτιού της, δημιουργώντας μια επιχείρηση που της αποφέρει κατά μέσο όρο 24.000 δολάρια τον μήνα. Αντί να κατασκευάσει ένα μικρό ανεξάρτητο σπίτι προς ενοικίαση, όπως αρχικά είχε σκεφτεί, δημιούργησε ένα εντυπωσιακό θερμοκήπιο, το οποίο διαθέτει για μικρές εκδηλώσεις και φωτογραφίσεις.

Η ιδέα γεννήθηκε το 2024, όταν η οικογένειά της αγόρασε ένα σπίτι στη Βίστα της Νότιας Καλιφόρνιας, έναντι περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Το ακίνητο ξεχώριζε για τα μεγάλα δέντρα, τους ευκαλύπτους, τις ορτανσίες και την πλούσια βλάστηση, που θύμιζαν περισσότερο ευρωπαϊκή εξοχή παρά το συνηθισμένο τοπίο της περιοχής. Η μηνιαία δόση του στεγαστικού δανείου ανέρχεται περίπου σε 7.000 δολάρια, με επιτόκιο σχεδόν 8%.

Το ζευγάρι είχε προηγουμένως πουλήσει την επιχείρηση διοργάνωσης γάμων που διατηρούσε και αναζητούσε έναν τρόπο να αυξήσει τα εισοδήματά του χωρίς να επιστρέψει σε πλήρη απασχόληση. Αρχικά νοίκιαζε το σπίτι και τον κήπο μέσω Airbnb, ενώ εξέτασε και την κατασκευή ενός δεύτερου, ανεξάρτητου διαμερίσματος. Ωστόσο, ένας εργολάβος υπολόγισε ότι η κατασκευή ενός σπιτιού τριών υπνοδωματίων και δύο μπάνιων θα κόστιζε 500.000 έως 600.000 δολάρια, μαζί με τις άδειες και τις εργασίες.

Η επένδυση δεν της φάνηκε συμφέρουσα, καθώς τα αναμενόμενα έσοδα από την ενοικίαση υπολογίζονταν σε μόλις 3.500 δολάρια τον μήνα. Επιπλέον, έχοντας τρία μικρά παιδιά, προβληματιζόταν για την καθημερινή συνύπαρξη με έναν άγνωστο ενοικιαστή στην ίδια ιδιοκτησία.

Η νέα επιχειρηματική ιδέα

Η προηγούμενη επαγγελματική της εμπειρία στον χώρο των εκδηλώσεων την οδήγησε σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Όπως εξηγεί, στη Νότια Καλιφόρνια υπάρχουν πολλά εντυπωσιακά κτήματα για γάμους, αλλά λιγότεροι χώροι για μικρές, πιο προσωπικές εκδηλώσεις. Έτσι, αποφάσισε μαζί με τον σύζυγό της να κατασκευάσουν ένα θερμοκήπιο.

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Το έργο κόστισε σχεδόν 200.000 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δαπέδων και ενός τζακιού, ενώ η κατασκευή διήρκεσε περίπου δέκα μήνες. Για τη χρηματοδότησή του πούλησαν ορισμένα ακίνητά τους. Η Rea έχει επίσης καταθέσει αίτηση για κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας σχετικά με τον σχεδιασμό του θερμοκηπίου.

Ο χώρος βρίσκεται σε μια καταπράσινη πλαγιά, ανάμεσα σε δέντρα και ρυάκια. Ένα μονοπάτι με περίπου 150 γαλλικές λεβάντες οδηγεί τους επισκέπτες στον χώρο της εκδήλωσης.

Η επιχείρηση αναπτύχθηκε γρήγορα. Οι φωτογραφίσεις αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων, ενώ ιδιαίτερα αποδοτικές είναι οι μικρές εκδηλώσεις, όπως τα δείπνα πριν από τον γάμο, τα πάρτι για τη μέλλουσα νύφη και τα baby showers. Η ελάχιστη χρέωση για μια εκδήλωση έχει πλέον φτάσει τα 7.500 δολάρια, ενώ οι φωτογραφίσεις χρεώνονται από 375 δολάρια την ώρα.

Κατά μέσο όρο, το θερμοκήπιο αποφέρει 24.000 δολάρια τον μήνα. Από τα έσοδα αφαιρούνται, μεταξύ άλλων, τα έξοδα καθαρισμού, που κυμαίνονται από 350 έως 500 δολάρια, καθώς και οι δαπάνες για αναλώσιμα.

Η επιτυχία του εγχειρήματος οδήγησε τη Rea στο επόμενο βήμα: την παραγωγή θερμοκηπίων με βάση το δικό της σχέδιο, σε τρία διαφορετικά μεγέθη, στη Νότια Καλιφόρνια. Έχουν ήδη γίνει οι πρώτες προπαραγγελίες.

Όπως λέει, η νέα δραστηριότητα επιτρέπει στην ίδια και στον σύζυγό της να μην εργάζονται πλέον με πλήρες ωράριο και να περνούν περισσότερο χρόνο με τις τρεις κόρες τους. Πιστεύει ότι η δημιουργικότητα και η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων προσφέρουν νέες επιχειρηματικές δυνατότητες, ιδιαίτερα σε όσους είναι διατεθειμένοι να δοκιμάσουν διαφορετικές ιδέες.

Με πληροφορίες από Business Insider