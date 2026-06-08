Στον 27ο Απολογισμό Βιωσιμότητας της Tetra Pak παρουσιάζεται η πρόοδος της εταιρείας ως προς τη μείωση των εκπομπών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων.

Με τη βιωσιμότητα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της, η Tetra Pak® συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις και καινοτομίες που συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ανθεκτικών και βιώσιμων συστημάτων τροφίμων. Ο 27ος Απολογισμός Βιωσιμότητας της εταιρείας αναδεικνύει τη συνεχή πρόοδό της στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της παραγωγής τροφίμων και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Το 2025, η Tetra Pak πέτυχε μείωση 34% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα αξίας της σε σύγκριση με το 2019, σημειώνοντας βελτίωση σχεδόν 12 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, μείωσε τις εκπομπές από τις δικές της δραστηριότητες κατά 56%, ενώ η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έφτασε το 97%. Η πρόοδος αυτή ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας για μείωση 46% των εκπομπών στην αλυσίδα αξίας έως το 2030 και επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Ο Adolfo Orive, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Tetra Pak, σχολιάζει: «Η παροχή τροφίμων σε έναν συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη, καθώς οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι εντείνονται. Για αυτό παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων παγκοσμίως. Με σαφείς και μετρήσιμους στόχους, το 2025 αποτέλεσε μία χρονιά ουσιαστικής προόδου, ξεπερνώντας το ορόσημο της μείωσης κατά ένα τρίτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα αξίας μας. Η επίτευξη διαρκούς αλλαγής βασίζεται στη συλλογική προσπάθεια και προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής συνεργασίας μας με πελάτες και συνεργάτες, ώστε να μετατρέψουμε τις κοινές φιλοδοξίες σε ουσιαστική πρόοδο».

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για πιο ανθεκτικά συστήματα τροφίμων, η Tetra Pak ανέπτυξε και παρουσίασε το 2025 μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με το κλίμα και τη φύση, με στόχο να καθοδηγήσει τις επενδύσεις και τις δράσεις της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, παρουσίασε το Tetra Pak® Factory OS™, ένα νέας γενιάς οικοσύστημα αυτοματισμού και ψηφιοποίησης που βοηθά τους παραγωγούς τροφίμων και ποτών να μειώνουν απώλειες και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών τους.

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Η εταιρεία συνέχισε επίσης να επενδύει στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, επενδύοντας περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως στην έρευνα και ανάπτυξη συσκευασιών. Η επένδυση αυτή οδήγησε στη δημιουργία της πρώτης χάρτινης προστατευτικής επίστρωσης για συσκευασίες χυμών, η οποία προσφέρει 43% χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με ασηπτικές συσκευασίες που περιλαμβάνουν στρώμα αλουμινίου και πολυμερή ορυκτής προέλευσης.

Παράλληλα, η Tetra Pak ενίσχυσε περαιτέρω το παγκόσμιο δίκτυο κέντρων καινοτομίας της, εγκαινιάζοντας νέο Product Development Centre στη Γαλλία, νέο Customer Innovation Centre στην Ταϊλάνδη και νέο κέντρο ανάπτυξης τεχνολογιών τροφίμων στη Σουηδία, προσφέροντας στους πελάτες της περισσότερες δυνατότητες δοκιμών, ανάπτυξης και κλιμάκωσης νέων προϊόντων.

Ο 27ος Απολογισμός Βιωσιμότητας αναδεικνύει επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες της εταιρείας κατά το 2025:

Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) στο πλαίσιο της COP30, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας για την απανθρακοποίηση των συστημάτων τροφίμων.

Πραγματοποίησε εκτενή αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την αλυσίδα αξίας της.

Μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη Απολογισμό Βιωσιμότητας εδώ.