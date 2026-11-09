Οι τυμβωρύχοι απέσπασαν πολλά από το Monte Abatone, αλλά η ετρουσκική νεκρόπολη είχε ακόμη κρυμμένους θησαυρούς να προσφέρει.

Οι εργασίες υποστύλωσης που ξεκίνησαν για να αποτραπεί η κατάρρευση ορισμένων τάφων στο Monte Abatone - έναν ετρουσκικό χώρο ταφής στο Cerveteri της Ιταλίας - έφεραν στο φως λαξευτούς λίθινους θρόνους, τοιχογραφίες και ένα σχεδόν ακέραιο διακοσμημένο αγγείο.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια επείγουσα προσπάθεια διάσωσης εξελίχθηκε σε μια ανασκαφή με σπουδαία ευρήματα, τα οποία κανείς δεν είχε προβλέψει.Ορισμένοι από τους τάφους της νεκρόπολης είχαν υποστεί καθιζήσεις και παρουσίαζαν σημάδια αστάθειας. Για τον λόγο αυτό κλήθηκαν αρχαιολόγοι με στόχο τη μελέτη, καταγραφή και σταθεροποίησή τους.

Οι ομάδες καθάρισαν τις εισόδους και απομάκρυναν με μεγάλη προσοχή τους όγκους χώματος και τα μπάζα που είχαν γεμίσει τους θαλάμους. Κάτω από τις επιχώσεις, ο μαλακός ηφαιστειακός βράχος διατηρούσε αρκετούς ταφικούς χώρους, καθένας από τους οποίους είχε μοναδική αρχιτεκτονική.

Ένας θάλαμος διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αρχική του θολωτή οροφή. Σε έναν άλλον, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έπιπλα λαξευμένα απευθείας στον βράχο, μεταξύ των οποίων και ολόκληρους θρόνους. Σε έναν τρίτο θάλαμο, μεγάλες επιφάνειες με κόκκινο χρώμα καλύπτουν τους τοίχους, αποκαλύπτοντας την αρχική όψη που είχαν οι χώροι αυτοί όταν χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τις οικογένειες των νεκρών.

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Το Monte Abatone αποτελούσε έναν από τους κύριους ταφικούς χώρους της αρχαίας Caere (σημερινό Cerveteri), μιας πόλης περίπου 35 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ρώμης. Η Caere υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα του ετρουσκικού πολιτισμού. Τα νεκροταφεία της περιλαμβάνουν χιλιάδες τάφους - από μεγαλοπρεπείς ταφικούς θαλάμους μέχρι απλούς λαξευτούς τάφους στον βράχο - αποτυπώνοντας τις ταφικές πρακτικές και την κοινωνική οργάνωση των Ετρούσκων στο πέρασμα των αιώνων.

Τα ευρήματα που ξέφυγαν από τους τυμβωρύχους

Οι τάφοι αυτοί είχαν πέσει θύματα σύλησης στο παρελθόν. Αρχαιοκάπηλοι είχαν παραβιάσει τους θαλάμους αφαιρώντας τα πιο πολύτιμα αντικείμενα. Ωστόσο, ορισμένα ευρήματα διέφυγαν της προσοχής τους, είτε γιατί δεν παρατηρήθηκαν είτε γιατί η αξία τους δεν έγινε αντιληπτή.

Το σημαντικότερο από αυτά τα αντικείμενα είναι ένας μεγάλος στάμνος (είδος αγγείου αποθήκευσης), ο οποίος διατηρήθηκε σχεδόν ολόκληρος. Στην επιφάνειά του φέρει εγχάρακτες παραστάσεις ζώων με ορισμένες λεπτομέρειες ζωγραφισμένες με κόκκινο χρώμα. Ακόμη και πριν από τον καθαρισμό του, η αρχαιολογική ομάδα διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα εύρημα εξαιρετικής τεχνοτροπίας.

Όλοι οι τάφοι που συμπεριλήφθηκαν στο έργο εξετάστηκαν, τεκμηριώθηκαν και θωρακίστηκαν απέναντι σε μελλοντικές φθορές. Τα αντικείμενα που περισυλλέγησαν μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια συντήρησης για καθαρισμό και αποκατάσταση.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές θα μελετήσουν τα ευρήματα για να προσδιορίσουν τη χρονολόγησή τους, το εργαστήριο προέλευσής τους και τη σημασία που είχαν για τους ανθρώπους που τα τοποθέτησαν στους τάφους.

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, το αγγείο πρόκειται να εκτεθεί στο κοινό.Η συγκεκριμένη επέμβαση αναδεικνύει πώς ένα έργο αποκατάστασης μπορεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για έναν αρχαιολογικό χώρο.

Οι τάφοι είναι πλέον προστατευμένοι και νέες ψηφίδες προστέθηκαν στην ιστορία της Caere.

Πηγή: archaeologymag.com