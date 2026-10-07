Ο άνδρας εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (07/10) στην Πετρούπολη, όταν ένας 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κοντά στο νεκροταφείο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε περίπου στις 17:00 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επέβαιναν σε τρία οχήματα από τον 2ο και τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο, καθώς το νεκροταφείο είναι χαμηλά στο Ποικίλο Όρος. Ακολούθησε επιχείρηση για την στην ασφαλή μεταφορά του με φορείο έως ένα προσβάσιμο σημείο, προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα στην κατάσταση αυτή, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.