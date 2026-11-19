Η κοφτή απάντηση του Χαρίτση.

Εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, υπάρχουν συνεχείς διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη, σύμφωνα με τις οποίες ο Αλέξης Χαρίτσης βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ένταξή του ή τη συνεργασία του με το ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό το διάστημα, οι άνθρωποι που γνωρίζουν έστω και λίγο τον βουλευτή Μεσσηνίας γελούσαν.

Όσοι παρακολουθούσαν –έστω και αραιά και πού– τις τοποθετήσεις του καταλάβαιναν ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει το πολιτικό πλαίσιο μιας τέτοιας συμπόρευσης. Και επειδή τον τελευταίο καιρό το αστειάκι είχε τραβήξει αρκετά, επέλεξε ο ίδιος να το κόψει. Και μάλιστα, «μαχαίρι».

Μιλώντας στο Mega News 104,6, ο Αλέξης Χαρίτσης, στην πρώτη ερώτηση που δέχθηκε, απάντησε ορθά κοφτά «όχι, δεν θα πάω στο ΠΑΣΟΚ». Όταν επανήλθε στη συζήτηση το θέμα, σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει τις επιλογές του. Έχει τα στρατηγικά του διλήμματα, κάνει τις μεταγραφές του, απ' ό,τι βλέπουμε. Πήρε την κ. Κασιμάτη, τι να με κάνει εμένα το ΠΑΣΟΚ;»

Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επανέλθουμε στο θέμα…

Α.Γ.