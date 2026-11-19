Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Αυξημένη κίνηση σε κέντρο, Κηφισίας και Πειραιά

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και στα δύο ρεύματα, από το Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Μεταμόρφωση και τη Λυκόβρυση.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις γύρω από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι, τα Εξάρχεια και την Πλατεία Μαβίλη. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Πατησίων.

Σημαντικές επιβαρύνσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στα τμήματα από το Νέο Ψυχικό και το Χαλάνδρι έως το Μαρούσι και την Κηφισιά. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, με προβλήματα κοντά στον ομώνυμο κόμβο, στο Πεντάγωνο, στον Χολαργό και στην Αγία Παρασκευή.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται, τέλος, στον Πειραιά και στα Δυτικά Προάστια, με δυσκολίες στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, στη Νίκαια, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πού έχει καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό καθώς στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο αγγίζουν τα 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία. Πιο επιβαρυμένη είναι η εικόνα προς Ελευσίνα με καθυστερήσεις 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 10΄-15΄ στην έξοδο για Πειραιά.

{https://x.com/aodostraffic/status/2123407366850822390}