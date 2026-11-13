Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό και μποτιλιάρισμα στους δρόμους αυτή την ώρα.

Η κίνηση έχει χτυπήσει «κόκκινο» την τελευταία ώρα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλά ταχύτητες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην λεωφόρος Κηφισίας στο ρεύμα προς Μαρούσι. Προβλήματα παρατηρούνται και στον Κηφισό, όπου αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο, από το ύψος του Ρέντη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο, καθυστερήσεις καταγράφονται στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 20-25 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.

Την ίδια ώρα, στη λεωφόρο Μεσογείων η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με σημαντικά προβλήματα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, καθώς και στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου. Δυσκολίες καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, από το ύψος του Μετς έως την Εθνική Πινακοθήκη.

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Η ανάρτηση της Αττικής Οδού

{https://x.com/aodostraffic/status/2121253962686841012}