Μποτιλιάρισμα και σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο, ποια σημεία είναι απροσπέλαστα.

Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό και το κέντρο της Αθήνας να βρίσκονται στο επίκεντρο της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η κατάσταση στoν Κηφισό, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, καθώς και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα εκτείνονται κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω, του Περιστερίου και της Νέας Φιλαδέλφειας έως τη Μεταμόρφωση και τη Λυκόβρυση. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται επίσης στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις περιοχές γύρω από το Σύνταγμα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Βασιλίσσης Σοφίας, το Κολωνάκι και τα Ιλίσια.

Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Λεωφόρο Αθηνών

Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, με αυξημένη κυκλοφορία από τους Αμπελόκηπους προς το Ψυχικό, το Χαλάνδρι και το Μαρούσι. Μέτρια κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ύψος του Χαϊδαρίου και του Αιγάλεω. Παράλληλα, τοπικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Περιφερειακή Υμηττού και στη Λεωφόρο Κατεχάκη, κοντά στις εξόδους προς το κέντρο.

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Κίνηση: Τα δύσκολα σημεία στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται και σε τμήματα της Αττικής Οδού, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των οδηγών. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό διαμορφώνονται ως εξής:

Προς Αεροδρόμιο

10 έως 15 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.

Προς Ελευσίνα

5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.

5 έως 10 λεπτά στο τμήμα από τον κόμβο Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

{https://x.com/aodostraffic/status/2115805098609631735}