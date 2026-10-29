Σύμφωνα με τη NASA, ο διαστημικός περίπατος αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 6,5 ώρες.

Τον διαστημικό περίπατο δύο αστροναυτών έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό καλύπτει live η NASA.

Ο διαστημικός περίπατος ξεκίνησε περίπου στις 2 μ.μ. ώρα Ελλάδας και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 6,5 ώρες.

Κατά τη διάρκεια του «spacewalk 100» όπως τον ονομάζει η NASA, ο Αμερικανός αστροναύτης Anil Menon και ο Καναδός Joshua Kutryk θα επιχειρήσουν να εγκαταστήσουν και να αναπτύξουν μία Αναπτυσσόμενη Ηλιακή Συστοιχία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (IROSA) στο ηλεκτρικό κύκλωμα ισχύος 2A. Η εν λόγω ηλιακή συστοιχία θα είναι η 7η του τύπου IROSA και θα παρέχει επιπλέον ισχύ για την υποστήριξη κρίσιμων λειτουργιών του σταθμού, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και ελεγχόμενης εξόδου του από την τροχιά, σύμφωνα με τη NASA.

Ο Menon είναι ο επικεφαλής της αποστολής και φορά μία στολή με κόκκινες ρίγες ενώ ο Kutryk είναι ο βοηθός με τη λευκή στολή.

Πρόκειται για τον 4ο διαστημικό περίπατο του Menon και τον πρώτο του Kutryk. Η αποστολή αυτή είναι ο 285ος διαστημικός περίπατος με σκοπό την υποστήριξη της συναρμολόγησης, της συντήρησης και των αναβαθμίσεων του διεθνούς διαστημικού σταθμού.

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