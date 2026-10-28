«Τα φαινόμενα Κασιδιάρηδες και όλοι οι Κασιδιάρηδες είναι πολύ επικίνδυνα και πρέπει να βρούμε λύση» ξεκαθάρισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στο ΕΡΤ News.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στην εκπομπή «Στο Κέντρο» του ΕΡΤ News πήρε θέση μεταξύ άλλων και για όσα συνέβησαν την Τετάρτη 28/10 στην Θεσσαλονίκη πριν την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της πόλης. Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, η Αστυνομία ζήτησε να μην γίνει αυτή η εκδήλωση αλλά η Εισαγγελία είπε ότι «δεν μπορεί να απαγορευτεί μια εκδήλωση σε κλειστό χώρο». Παράλληλα, όπως υποστήριξε θα πρέπει να βρεθεί λύση για να αντιμετωπιστούν «τα φαινόμενα Κασιδιάρηδες» που αναμένονται να κάνουν την εμφάνιση τους.

«Ας πάμε στο σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα που διέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Θα σας πω κάτι που συνέβη σήμερα. Υπήρχε μια συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Κασιδιάρης με κάτι φίλους του και ζητήθηκε από την Αστυνομία στις δικαστικές Αρχές να μην γίνει αυτή η συγκέντρωση. Η απάντηση που λάβαμε από την Εισαγγελία ήταν πως "δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε να γίνει μια συγκέντρωση που γίνεται σε κλειστό χώρο". Είναι παράνομο για την Αστυνομία να απαγορεύσει την συγκέντρωση Κασιδιάρη. Ο πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης εξέδωσε μια οδηγία ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί η εκδήλωση αυτή.

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Παράλληλα, η Αστυνομία απαγόρευσε όλες τις συγκεντρώσεις έξω από τον χώρο που γίνεται αυτή. Δεν μπορούσε η Αστυνομία να απαγορεύσει αυτή την εκδήλωση. Εγώ είμαι με αυτούς που λένε πως ο Κασιδιάρης δεν έπρεπε να κάνει αυτή την εκδήλωση. Προτείνω επειδή από εδώ και μπρος, επειδή ο Κασιδιάρης θα περιφέρεται στην Ελλάδα και θα κάνει συγκεντρώσεις και θα γίνονται αντισυγκεντρώσεις, πρέπει να λύσουμε αυτά τα θέματα άμεσα προκειμένου να ξέρει η αστυνομία τι πρέπει να κάνει. Εγώ πιστεύω πως αυτά τα φαινόμενα Κασιδιάρηδες και όλοι οι Κασιδιάρηδες είναι πολύ επικίνδυνα και κινδυνεύουμε να φέρουμε κάποια φρικαλέα πράγματα που ζήσαμε πριν από μια δεκαετία. Πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις. Δεν έγιναν συλλήψεις, έχω μιλήσει με τον κ. Παφίλη, του εξήγησα και όλα λύθηκαν» είπε.

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