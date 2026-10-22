Το βίντεο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις καθώς θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός πολίτη, αφού ο σταθμός ήταν σε πλήρη λειτουργία.

«Τίποτε δεν μένει χωρίς διερεύνηση και χωρίς τιμωρία αν υπάρχει ευθύνη», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το βίντεο που κυκλοφόρησε χτες από την Ομόνοια.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι έχει δει το βίντεο και η υπόθεση ερευνάται, ενώ, όπως έγινε γνωστό από τον Αττικάρχη υποστράτηγο Αθανάσιο Κάμπρα έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ για το περιστατικό.

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Υπενθυμίζεται πως χθες κυκλοφόρησε βίντεο που εμφανίζει αστυνομικό των ΜΑΤ κατά την αποχώρηση διμοιρίας στην Ομόνοια να πετάει χειροβομβίδα κόνεως στο υπόγειο του μετρό, ενώ παράλληλα υβρίζει και ειρωνεύεται τον κόσμο. Στο σημείο είχε προηγηθεί περιορισμένη ένταση στο πλαίσιο του χθεσινού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε ειδική αναφορά στις χθεσινές διαδηλώσεις, υπογραμμίζοντας ότι διεξήχθησαν συντεταγμένα και ειρηνικά, «παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί προσπάθησαν, με πολύ φιλότιμες προσπάθειες που έκαναν, να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι η χώρα θα γίνει η Γαλλία».

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«Αναρωτιέμαι γιατί η Γαλλία δεν έγινε Ελλάδα όταν τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στη Γαλλία συνέβαιναν στην Ελλάδα πριν από 10, 12, 13 χρόνια κατά τη διάρκεια της κρίσης. Που η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο, ήταν το θέατρο των παγκόσμιων εξελίξεων λόγω της κρίσης. Άρα, λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρές αναλύσεις», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και συμπλήρωσε:

«Προφανώς εκφράζουν τη θέληση, τη βούληση, τις επιθυμίες διαφόρων. Αλλά αυτό δεν είναι πολιτική ανάλυση. Για να μείνω στο πολιτικό πρόβλημα. Και ούτε θα πληγεί η κυβέρνηση με αυτού του είδους τις αναλύσεις».

Για το ρόλο της αστυνομίας ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει για να προφυλάσσει τη συγκέντρωση και τους διαδηλωτές και αν υπάρχει κάποια ευθύνη η κυβέρνηση θα απολογείται.

Επεσήμανε πάντως ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και η αστυνομία είναι πιο ώριμη.

«Είναι πλήγμα μια συγκέντρωση να μην ολοκληρώνεται γιατί ενδεχομένως εκτοξεύονται χημικά από την πλευρά της αστυνομίας προκειμένου να απωθήσει αυτούς οι οποίοι είναι βίαιοι», ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι υπάρχουν κάθε φορά ορισμένα στοιχεία στις συγκεντρώσεις, τα οποία επιχειρούν να δημιουργήσουν επεισόδια. «Είναι φορτωμένοι με μολότοφ, με πέτρες και δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, παρά είναι 200-300 να διαλύσουν τη συγκέντρωση και να προκαλέσουν επεισόδια», κατέληξε.