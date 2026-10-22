Εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με την Pizza Fan εξάρθρωσε το ελληνικό FBI με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για κύκλωμα που δεν είχε αποδώσει στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες διενεργούνται σε καταστήματα και οικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Pizza Fan για μη απόδοση ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν 9 συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι έρευνες διενεργούνται σε καταστήματα και οικίες από την Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε συνεργασία με την A.A.Δ.E. και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα (9) άτομα που φέρονται ότι αποτελούσαν τον πυρήνα της οργάνωσης και έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένονται αναλυτικές ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.