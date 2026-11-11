Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση φοροδιαφυγής, η Pizza Fan επιστρέφει από σήμερα στην κανονική λειτουργία, ανοίγοντας ξανά και τα 107 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα.

Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει από σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η Pizza Fan, καθώς τα 107 καταστήματα του δικτύου της σε ολόκληρη τη χώρα επαναλειτουργούν, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως γνωστοποιήθηκε, όλα τα καταστήματα θα είναι διαθέσιμα για την εξυπηρέτηση των πελατών από τη 1 το μεσημέρι.

Παράλληλα, η εταιρεία ευχαριστεί το καταναλωτικό κοινό για τα μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης που έλαβε το προηγούμενο διάστημα, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη των πελατών αποτελεί τη δύναμή της.

Οι παραγγελίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας pizzafan.gr, της επίσημης εφαρμογής της αλυσίδας, τηλεφωνικά στους αριθμούς 18 111 και 210 811 2000, αλλά και μέσω των συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Η επόμενη ημέρα για την Pizza Fan

Η επαναλειτουργία των 107 καταστημάτων σηματοδοτεί την επιστροφή της αλυσίδας στην εμπορική δραστηριότητα, μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση φοροδιαφυγής.

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Η εταιρεία επιχειρεί πλέον να επανέλθει στην καθημερινή λειτουργία της, με ορισμένους καταναλωτές να υποδέχονται θετικά την είδηση ότι τα καταστήματα ανοίγουν ξανά.

Σε κάθε περίπτωση, η επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί ξεχωριστή εξέλιξη από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία συνεχίζεται.